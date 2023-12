escuchar

El fotógrafo presidencial, Víctor Bugge, reveló que sufrió un “pico de depresión” luego de ser desvinculado del gobierno de Alberto Fernández. El encargado de fotografiar a los presidentes desde 1978 afirmó que hace un año y medio le impidieron hacer más fotos. En consecuencia, sufrió problemas de salud “de una forma casi terminal”. “Todavía no salí del trauma”, confesó. También dijo tener “expectativas”, por la asunción presidencial del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, que será el domingo 10 de diciembre.

Víctor Bugge estuvo en el momento en que el expresidente Fernando de la Rúa dejó la Casa Rosada en helicóptero en diciembre de 2001. En ese momento, él quedó solo en el salón blanco, escuchando insultos de la multitud que aguardaba en la plaza una respuesta del gobierno, ante la crisis económica que sufría el país. Cuando Néstor Kirchner bajó el cuadro de Jorge Rafael Videla de una de las paredes de la casa presidencial, Bugge también estuvo. Contó que mientras gatillaba ya sabía que se trataba de una captura “histórica”.

ASUNCION DE RAUL ALFONSIN.DICIEMBRE 1983 FOTO VICTOR BUGGE/PRESIDENCIA Víctor Bugge/Presidencia

Sin embargo, este gobierno fue la excepción. El fotógrafo reveló que no le permitieron seguir sacando fotos en la Casa Rosada, en este caso, a Alberto Fernández. “Hace un año y medio de un día para el otro me impidieron seguir sacando fotos y emitiendo fotos, como lo hice durante 40 años, me arruinaron”, contó en una entrevista para Radio Mitre. A raíz de ello, sufrió problemas de salud. “Tuve problemas de salud muy serios, por suerte los superé, pero fueron graves. Me afectó la salud de una forma casi terminal”, agregó.

“Yo los vi a Videla, Viola, Galtieri, Bignone, Alfonsín, 10 años de Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá, Camaño, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina, los dos mandatos, Mauricio Macri, y nunca tuve un problema, y lo tuve ahora, o sea que el problema no fui yo, evidentemente, porque si todos los presidentes que te acabo de nombrar me permitieron estar a un metro de ellas, con mi cámara, y después de un día para el otro pasa esto, evidentemente el problema lo tuvieron ellos”, explicó Bugge, y agregó: “Con todos los presidentes yo tuve una relación muy respetuosa, sería injusto decir que alguien fue mejor, y este fue el peor”.

En ese sentido, dijo haber tenido “un pico de depresión”. “Después de 45 años que te peguen un trompazo en la nuca doloroso me afectó de salud. Fuimos dejados de lado por el equipo del reciente presidente que se fue. Son cosas que le pasan a un laburante, pero mi vida la dejé ahí” Además, reveló haber preguntado a un funcionario de la Casa Rosada si seguía “prohibido”, y que le dijo que sí.

Con respecto a la asunción de Milei, que será el 10 de diciembre a las 11 en el Congreso, Bugge dijo tener “expectativas” por “volver a las canchas”. El fotógrafo adelantó que desde el gobierno electo le anticiparon sobre sacarle fotos a Milei: “Yo estoy a disposición. Estoy en pie y el domingo haré la asunción de Milei. Lo estoy esperando con muchas ganas, es como salir del pozo”, concluyó.

