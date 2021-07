El Frente de Izquierda busca ampliarse y explora alianzas

Al filo del cierre de la inscripción de alianzas electorales, las negociaciones entre las diferentes expresiones de la izquierda se aceleraron . Si bien todavía se desconoce si el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), el espacio que aglutina a la mayoría de las corrientes, habilitará el juego de las PASO para definir sus candidaturas de cara a noviembre, sus referentes aseguran que no corre riesgo la unidad de la coalición.

Según pudo saber LA NACION, tres de los cuatro partidos que conforman el FIT-U (Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Obrero e Izquierda Socialista) buscarán hasta último momento cerrar una lista única que también contemple al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el único de sus integrantes que puja por competir en unas primarias. “Las PASO son el único mecanismo que existe hoy para garantizar la unidad”, dicen desde el partido que tiene como referente a Alejandro Bodart, quien ya anunció el lanzamiento de su precandidatura para hoy en La Plata.

A pesar de denunciar el carácter “proscriptivo” de las PASO, el MST ve en ellas una herramienta válida que le permitiría al FIT-U llegar con una mayor fortaleza a las elecciones generales . “Queremos exponer nuestras ideas y que los trabajadores y trabajadoras decidan”, afirman desde el partido de Bodart. Y agregan: “No vamos a ir divididos, lo que queremos es presentar distintos proyectos. Nos parece lo más democrático”.

“En el 2019 no se dio este debate porque logramos un acuerdo, siempre priorizando la unidad entre todos los sectores. A partir de entonces hemos crecido y creemos que hoy tenemos espalda para presentar nuestra propuesta”, subrayan en el MST. En ese sentido, de no concretarse un acuerdo que les permita ir con una oferta única, el FIT-U inscribiría dos listas: una de los tres partidos fundadores y otra del MST . En el PO confían que la victoria de sus precandidatos estaría asegurada. Aunque aclaran que eso no significaría un corrimiento del MST en la representación de las listas de noviembre.

Myriam Bregman y Nicolás del Caño, dos referentes del Frente de Izquierda-Unidad

Por su parte, hoy también serán las presentaciones de las precandidaturas del Nuevo MAS. Es el partido de la referente juvenil Manuela Castañeira , que en estas elecciones legislativas competirá en 13 provincias y en más de 50 municipios bonaerenses. “Estamos con muchas expectativas ante una campaña en la que vamos a hablar de lo que el gobierno y la oposición callan, del lado B que hay en Argentina, en donde las y los trabajadores cobran salarios de miseria y tienen condiciones laborales precarias, mientras se dejan correr los despidos”, apuntó en un comunicado Castañeira, que ya pidió debatir con Nicolás Del Caño , principal figura del PTS.

En el FIT-U califican a la decisión del Nuevo MAS de “personalista” . Y le responden directamente a Castañeira, que se jacta de tener una mayor presencia territorial que los partidos del frente. “Una cosa es tener extención nacional en la legalidad y otra muy distinta es tenerla en militancia. Vos podés tener personería en muchas de las provincias, pero eso no te garantiza que tengas un partido e inserción entre los trabajadores”, le retrucan.

El otro sector que no formará parte del FIT-U es la Tendencia del Partido Obrero . Desde el espacio que lidera el histórico dirigente Jorge Altamira pidieron una interna de toda la izquierda. Sin embargo, aseguran que nunca fueron escuchados ni convocados para debatirlo y denuncian que los partidos se “encapsularon” en unas PASO entre ellos solos. Altamira abandonó las filas del Frente de Izquierda hace dos años, lo que fue el corolario de una crisis que comenzó con la derrota del PO en las primarias presidenciales de 2015 en manos del PTS.