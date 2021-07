La Justicia fijó para el viernes la audiencia clave en la que Cristina Kirchner buscará anular la causa del Pacto con Irán

La vicepresidenta Cristina Kirchner buscará el viernes demoler la causa donde se la investiga por encubrimiento por haber firmado un pacto con Irán que para el fiscal Alberto Nisman implicaba que quedaran sin efecto los pedidos de captura contra los sospechosos del ataque a la AMIA.

El tribunal oral federal N° 8 que prepara ese juicio fijó para el viernes la audiencia pública donde Cristina Kirchner argumentará personalmente que la causa debe ser anulada ya mismo, sin llegar a juicio, porque entiende que dos de los jueces que intervinieron en el proceso acordaron la reapertura de esta causa con el entonces presidente Mauricio Macri.

La audiencia se realiza dos días antes de un nuevo aniversario del atentado contra la sede de la AMIA.

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado comenzarán la audiencia a las 11.30 y será un trámite que podría llegar a prolongarse varios días, aún después de la feria judicial de invierno que comienza ese mismo día y se extiende por dos semanas.

La audiencia puede durar uno o dos días, dado que son 11 acusados, y muchos de ellos, incluida Cristina Kirchner, podrían querer hablar personalmente. El argumento del tribunal es que no quieren embarcarse en un juicio extenuante, con 300 testigos, 50 cuerpos, años de duración, complejo y de alto voltaje político, sin antes analizar estas cuestiones que plantean las defensas.

En un intento de evitar la audiencia, los familiares de víctimas de la AMIA Luis Czyzewski y Mario Averbuch recusaron a los jueces María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini, y al fiscal Marcelo Colombo, para que se aparten. Pero el tribunal rechazó su propia recusación y la del fiscal.

Las querellas se quejaron de esta audiencia pues dijeron que se trata de un escenario político para que Cristina Kirchner saque partido, como hizo en la causa del dólar futuro, donde fue sobreseída tras una audiencia pública en la Cámara de Casación.

Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación

La denuncia de encubrimiento en esta causa fue del fiscal Alberto Nisman, quien la presentó cuatro días antes de aparecer muerto en su casa, el 18 de enero de 2015. Según sostuvo, la firma del pacto con Irán iba a hacer caer los pedidos de captura internacional contra los iraníes sospechosos.

El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia por inexistencia de delito pero dos años después la causa fue reabierta por la Cámara de Casación con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana María Figueroa. Tras ese fallo fueron procesados y tienen procesamientos firmes Cristina Kirchner, y otros 10 imputados, entre los que se cuentan Carlos Zannini, Andrés Larroque o Luis D’Elía, entre otros.

El caso fue elevado a juicio, pero antes de que comience Cristina Kirchner pidió ser sobreseída, que se anule toda la causa y que el juicio nunca se haga. El pedido va más allá, pues una vez que obtengan el fallo que esperan y que quede firme, el abogado Carlos Beraldi pidió que la Justicia y el Consejo de la Magistratura analicen la actuación de los jueces Borinsky y Hornos, pues se estableció que visitaron en la Casa Rosada y la quinta de Olivos a Macri cuando era presidente,

Hilvanando las fechas con hitos del caso, la defensa supone que en esos encuentros se acordó la reapertura de la causa y por eso planteó que dudan de la imparcialidad de esos dos jueces que intervinieron en el caso en el pasado.

Ante este pedido de nulidad, y con la anuencia del fiscal Colombo, los jueces del tribunal oral convocaron a la audiencia pública del viernes donde los 11 acusados puedan argumentar sobre la nulidad de la causa. Y a pedido de las partes pidieron alguna documentación para tener a la vista en esa audiencia, donde se juega el futuro de la causa.

El eje de los cuestionamientos

El eje de los cuestionamientos de las defensas es que no fueron juzgados por jueces imparciales y centran sus planteos en las visitas a Macri, donde suponen que se acordaron los fallos que determinaron la reapertura del caso. También cuestionan que los jueces no se hubieran apartado de este caso, que hubieran resuelto en un proceso paralelo reabrir la causa, y señalan también que no eran los jueces naturales de la causa. Los relaciona con las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de seguir adelante con la denuncia de Nisman.

El planteo de Beraldi es un compendio de lo que el kirchnerismo llama la persecución sufrida en la era Macri. Enumera todas las causas contra Cristina Kirchner, las tareas de la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, el Banco Central, la AFIP y hasta la AFI en el espionaje ilegal sobre propios y extraños. Las detenciones de los exfuncionarios por casos de corrupción, las denuncias contra jueces en el Consejo de la Magistratura y la mención de la mesa judicial de Cambiemos.

Del otro lado, la querella señala que los fallos que permitieron reabrir el caso están firmes, fueron confirmados por la Corte, y fueron también firmados por la jueza Figueroa, a la que no se la puede tachar de macrista, que las presiones que denunció la magistrada se refieren a la causa de la constitucionalidad del memorándum, señalan que no correspondía dejar el caso en manos de la Sala II de la Casación (como se decidió en 2006 con todas las causas ligadas al caso AMIA), porque esta causa es por encubrimiento y no sobre el atentado en sí.

Carlos Beraldi al salir de la Casa Rosada Fabián Marelli - LA NACION

Pero el meollo del asunto son las visitas a Macri que Cristina Kirchner dice que son contemporáneas de hitos de este caso. Borinsky y Hornos dijeron públicamente que esas visitas se referían a la redacción del nuevo Código Penal, en el primer caso, y por una relación social y para hablar de cárceles, en el segundo. Hay denuncias penales y ante el Consejo de la Magistratura por esas visitas, pero en ambos procedimientos no hubo ninguna conclusión.

Beraldi argumentó que en otro expediente pidió que se constatara si registraba visitas a Olivos, pero no le hicieron lugar a esa prueba, por lo que ahora señala que le ocultaron ese asunto adrede. Asimismo, dijo que hubo una maniobra de forum shopping porque se reabrió la denuncia de Nisman merced a una causa paralela que los propios Borinsky y Hornos validaron. La querella contesta que estas decisiones fueron convalidadas por la Corte.

Este es el asunto que tienen en sus manos ahora los jueces López Iñíguez, Obligado y Michilini. Una nulidad en esta expediente podría tener consecuencias sobre esta causa y sobre los jueces denunciados, pero también puede impactar en otros expedientes que enfrenta Cristina Kirchner.