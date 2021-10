El fuerte reclamo del creador de Ualá por las demoras para desembarcar en Ezeiza: “Por favor, déjennos bajar de este avión”

El emprendedor argentino Pierpaolo Barbieri, creador de la fintech Ualá, se quejó hoy por las demoras que experimentó al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de larga distancia. A través de varios posteos en las redes sociales, contó que tardó más de 45 minutos en bajar del avión como consecuencia de los protocolos sanitarios que estableció el Gobierno y apuntó: “Si vamos a abrir al turismo que tanto necesitamos en noviembre, no parece”.

“Acabo de aterrizar en Ezeiza después de un viaje larguísimo. Pero hay que esperar media hora en el avión porque Migraciones ‘solo puede procesar un avión a la vez’. UNO. El piloto no lo puede creer. Si vamos a abrir al turismo que tanto necesitamos en noviembre, no parece”, cuestionó Barbieri en Twitter.

Minutos más tarde, actualizó el tiempo de demora en una segunda publicación. “Por favor, déjennos bajar de este avión. Por favor. Van 45 minutos. No tiene sentido alguno esto”, escribió.

Me aclaran que las demoras de aviones para desembarcar no son por Migraciones, que tiene capacidad para 15 vuelos por hora, sino por los protocolos sanitarios de testeo en arribos que dicta Salud. Transmití lo que dijeron en el avión. Pido disculpas por el error. — Pierpaolo Barbieri (@pbarbieri) October 13, 2021

A continuación, el emprendedor hizo una tercera publicación con una corrección: aclaró que la tardanza no se debía a una falta de capacidad de procesamiento por parte de Migraciones, sino a los controles por el Covid. “Me aclaran que las demoras de aviones para desembarcar no son por Migraciones, que tiene capacidad para 15 vuelos por hora, sino por los protocolos sanitarios de testeo en arribos que dicta Salud. Transmití lo que dijeron en el avión. Pido disculpas por el error”, explicó.

No obstante la enmienda, las publicaciones de Barbieri recibieron el apoyo de una gran cantidad de usuarios, que consideraron inaceptables las demoras en el aeropuerto independientemente del área gubernamental involucrada. La queja del empresario tuvo lugar en un contexto de flexibilización gradual de las restricciones a los vuelos y de apertura de fronteras motivado por el mejoramiento de la situación epidemiológica en la Argentina.

El avance de la reapertura de las fronteras

24 de septiembre: se eliminó el aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que viajen por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria.

1° de octubre: se autorizó el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. La apertura de fronteras terrestres será a pedido de los gobernadores locales (con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción).

Entre el 1° de octubre y 1° de noviembre: se incrementará el cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos y fronteras terrestres.

progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. 1° de noviembre: se autorizará el ingreso al país de todos los extranjeros.

Los requisitos para ingresar a la Argentina