No habían pasado ni dos minutos desde que el presidente electo, Alberto Fernández, había comenzado a presentar a su gabinete cuando cometió un furcio que corrigió a la brevedad y despertó risas en el salón de Encarnación Ezcurra 365, Puerto Madero.

Fernández comenzó diciendo que todos los que integraban su equipo son personas con las que ya había trabajado anteriormente y que valoraba a cada uno de ellos.

Acto seguido, vino el furcio: "Sé de la calidad moral y la hombría. La hombría no, la calidad técnica de cada uno de los que me acompañan", dijo el mandatario electo levemente sonrojado.

Tras las risas que despertó en un contexto aún con nervios por la trascendencia del evento, Fernández agregó sonriente: "También de la hombría de los hombres que me acompañan, por qué no. La calidad técnica y moral de los que me acompañan".

Fernández, presentó esta tarde en sociedad su futuro gabinete que asumirá el martes en Casa Rosada. Tendrá como jefe de Gabinete a Santiago Cafiero, su mano derecha, un licenciado en Ciencias Políticas de 40 años, de cuna peronista, ya que es nieto del histórico dirigente Antonio Cafiero e hijo de Juan Pablo, exembajador de Cristina Kirchner en el Vaticano.

Tras semanas de rumores, finalmente Martín Guzmán, de 37 años, fue escogido para el ministerio de Hacienda y Finanzas, un puesto clave ante la urgencia de enfrentar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (44.000 millones de dólares recibidos desde 2018) y con los bonistas, que totaliza 315.000 millones de dólares.

Colaborador en Nueva York del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, días atrás Guzmán propuso postergar por dos años el pago de intereses de la deuda soberana, mediante un acuerdo con acreedores, y estirar los plazos de pago para el capital.

"Es una alegría que haya aceptado dejar Nueva York y volver a Buenos Aires. Deposito una enorme confianza en él. Es un hombre joven muy preparado. Ya llevamos varias semanas trabajando juntos", dijo Fernández al presentarlo este viernes.

Con información de la agencia AFP