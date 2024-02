escuchar

El futuro del titular de la Anses, Osvaldo Giordano, inauguró una trama de tensión en el Gobierno que podría sumar un capítulo clave en Roma. El funcionario, un cordobés del riñón del exgobernador Juan Schiaretti, quedó atrapado en el fuego cruzado entre la Casa Rosada y los gobernadores debido a sus vínculos personales. Su pareja, la diputada Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal), votó en contra de varios incisos de la ley Bases el pasado martes. Por propiedad transitiva, a los ojos de Javier Milei, Giordano quedó en el bando de los “traidores”.

Varios en el Gobierno observan que la salida de Giordano del organismo previsional maduró fuertemente en las últimas horas. Interpretan que el Presidente, tarde o temprano, va a apartarlo, básicamente porque ayer Milei reposteó en la red social “X” un mensaje que pedía “echar inmediatamente” al funcionario cordobés por los votos de Torres. En la Casa Rosada dicen que el jefe de Estado está “muy caliente” con la fallida alianza política que los libertarios ensayaron con el polo Córdoba, que involucró gestos hacia Schiaretti y hacia el gobernador actual, Martín Llaryora. Y deslizan que, por eso, Giordano está “en la cuerda floja”.

La mujer del Director de Anses del gobierno, Osvaldo Giordano ( @GiordanoOsvaldo ) , la diputada Alejandra Torres ( @Ale_Torres60 ) votó en contra.



Deberían echarlo inmediatamente por traidor. pic.twitter.com/XOgv037ESq — Wall LOS DE ABAJO SON LA CASTA (@moment_waldo) February 7, 2024

Pero más allá del humor que dejó en Milei la fatídica sesión de la ley ómnibus, en el Gobierno hay intereses contrapuestos. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita a la Anses, defiende fuertemente la permanencia de Giordano, a quien convocó en diciembre por su experiencia en materia previsional. Pettovello tiene previsto viajar hoy a Roma para sumarse a la selecta comitiva que acompañará a Milei al Vaticano (si bien no se sabe quiénes estarán en la audiencia con Francisco). Quienes la conocen descartan que ella -que tiene luz verde para hablar de manera frontal con el Presidente- hará lo posible allá para retener al titular de la Anses.

“Hoy parece que Giordano tiene poca vida en el Gobierno, pero todavía hay que ver si Sandra convence a Javier en Italia”, dijo un colaborador muy al tanto de los pormenores de la situación.

No es la primera vez que Pettovello hace un planteo con respecto a la Anses, uno de los organismos más sensibles y una de las cajas más importantes de Capital Humano y de la administración pública en general. En los días de la transición, ella frenó la designación de Carolina Píparo en ese cargo, luego de que Milei la anunciara en los medios de comunicación. Aquella vez Pettovello dijo que estaba dispuesta a dar un paso al costado si no se revisaba la decisión de nombrar a Píparo. Y ganó la pulseada.

La ministra está en condiciones de mostrar esa actitud porque tiene cercanía total con Milei y mucho peso en la consideración presidencial. No es la única voz que escucha el jefe de Estado. Según distintos colaboradores del Gobierno, del otro lado, el asesor Santiago Caputo (otro actor empoderado a la hora de tomar decisiones) es de los que opina que hay que cortar lazos con los gobernadores.

Además de Pettovello, a Italia viajarán -entre este jueves y viernes- el ministro del Interior, Guillermo Francos y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Podrían sumarse algunos legisladores que paguen su propio pasaje. Francos fue uno de los promotores de ensayar un acercamiento al peronismo cordobés, para evitar que La Libertad Avanza quedara encerrada en su alianza con Pro. Dada la sensible coyuntura política, es probable que, en esta pulseada, el ministro del Interior elija no intervenir.

“Hay que ver qué pasa. Si Pettovello gana, va a ser un mensaje muy fuerte para adentro del Gobierno. Hay que ver qué pasa en Roma”, consideró un libertario que conoce de cerca a todos los actores.

Salidas en suspenso

En el Gobierno todavía no quieren confirmar nada. De hecho, el portavoz Manuel Adorni hoy enfatizó que “el Presidente no evalúa hoy la renuncia de Giordano”. “Las decisiones de gabinete no responden a criterios estrictamente políticos. Cada cargo se evalúa en función de cuestiones de idoneidad”, abundó. Algunos creen que es muy posible que Milei, que es poco tradicional, destrate a un funcionario en la red social “X” pero lo sostenga en el cargo. Habrá que ver también qué opinión de sus colaboradores pesa más.

Por lo sucedido con la ley ómnibus, bajo la mira de la Casa Rosada también están el secretario de Transporte, Franco Mogetta (hombre de Schiaretti y exministro del área en Córdoba) y Daniel Tillard, elegido por Milei para dirigir el Banco Nación, que también trabajó en la gestión del exgobernador de la provincia mediterránea.

El caso de Mogetta es muy complejo porque la implementación de la suba en las tarifas del Transporte está en un momento clave y con serios inconvenientes. En la Casa Rosada algunos cuestionaron al secretario de Transporte porque lanzó el registro obligatorio de la tarjeta SUBE pero los servidores no estaban preparados.

Hoy se dió otra situación crítica, cuando el ministro de Economía Luis Caputo resolvió eliminar el Fondo Compensador del Transporte en un movimiento rupturista con los gobernadores. Las provincias esperaban que Mogetta defendiera sus intereses, pero todo indica que la decisión no pasó por él.

Todo ocurre cuando se espera que finalmente el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, termine de correrse del cargo. Caputo va a absorber su cartera y Transporte va a ser degradada a subsecretaría.

Cualquier cambio que se quiera hacer tiene un desafío adicional, que es buscar a un reemplazante. Por eso en Balcarce 50 creen que hay que esperar a las decisiones que se tomen en Roma y en el regreso del Presidente a Buenos Aires.