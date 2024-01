escuchar

Se desató una polémica en Córdoba con los profesionales de salud del sector público después de que el gobernador Martín Llaryora implementara una reforma en el área, y a su vez criticara con dureza a médicos y enfermeros por trabajar a desgano y poco. Según alegó el mandatario, su administración realiza inversiones, tiene equipamiento, y paga buenos sueldos y jubilaciones, pero el personal no cumple con el presentismo y aprovecha cualquier excusa para realizar asambleas.

El clima que ya venía tenso se enardeció tras el discurso que Llaryora dio el martes, cuando presentó el Programa de Fortalecimiento Hospitalario, una iniciativa que crea un fondo de más de 7 mil millones de pesos y que delega facultades del Ministerio de Salud en los directores de hospitales. Mientras que desde la administración provincial alegan que de esta manera buscan que los doctores tengan herramientas para actuar rápido, los gremios sospechan que quieren cargarles a los trabajadores el “ajuste y vaciamiento” del sistema público.

En el momento en que habló ante directores y subdirectores para anunciar el plan, el gobernador cordobés fustigó el desempeño de los empleados de la salud pública. “ Hay hospitales nuevos y tengo índices de 56% de ausentismo. Tengo hospitales nuevos donde me atienden ocho personas, hay médicos que atienden ocho personas . Entonces, ¿qué más puedo hacer? Tengo hospitales, tengo tecnología de punta en muchos lugares, pero si no me atienden a la gente… La inversión ha sido monstruosa en este último tiempo”, se quejó con furia.

Siempre bajo esa postura siguió contra los médicos: “Si ustedes no están dispuestos a defender a la gente, están en el lugar equivocado. Porque nosotros vamos a hacer, si es necesario, públicos los datos, quiero que lo sepan, eh. Porque no podemos estar haciendo esta inversión, sostener un sistema de jubilación como el que sostenemos, sostener una inversión hospitalaria como la que tenemos y tener este servicio a la comunidad”.

Disconforme con la manera en que se dan las prestaciones y en medio de asambleas que se desataron en distintos hospitales de la provincia, Llaryora no cesó con su tono. “ Esto lo digo yo pero creo que lo entendemos todos, ¿no? ¿Lo entendemos todos o no? ¿Entendemos todos que hoy estamos pagando en algunos casos mejores salarios que los privados? ¿Ustedes saben cuál es la jubilación en la caja médica y cuánto es en el sistema de salud provincial? Entonces no es una ganga, eh; no es de buena onda, eh; es un esfuerzo tremendo el que estamos haciendo”, indicó.

Incluso aseguró que en Córdoba hay edificios nuevos y que su gestión asimismo invierte en más infraestructura. “Muchos de ustedes dirigen hospitales nuevos, que los ves... He estado en el mundo, los he recorrido y no tienen nada que envidiar. Última tecnología. Y después me dicen ‘no anduvo el aire’ y me paran. Estamos locos. No vienen las enfermeras. El médico atiende siete, ocho, diez ”, comentó con ironía Llaryora y sentenció: “Se acabó”.

En otro momento de su discurso comparó cómo trabaja el mismo profesional en dos clínicas distintas. “Ustedes están la mayoría vinculados a la salud pública y a la privada. ¿Cómo creen que va a estar el sector privado con esta situación económica en estos últimos meses? Díganme. Somos los únicos que venimos dando aumentos en este último tiempo. Díganme”, les pidió.

Antes, el Ministerio de Salud de Córdoba había implementado un mecanismo de evaluación de desempeño de los agentes sanitarios y había detallado, según Cadena 3, que en los hospitales públicos superaban el 60% de ausentismo, mientras que el sector privado tenía un promedio de 8%.

Reacciones

En tanto, la reacción de los médicos ante los dichos y las medidas de Llaryora fue inmediata. Este jueves en Córdoba capital continúan las asambleas, lo que resiente la atención médica, y además el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) convocó a una marcha por la ciudad que comenzaba a las 10. Asimismo se plegarán al paro general del 24 de enero convocado a nivel nacional por la CGT.

Además, el Consejo de Médicos de Córdoba repudió los dichos de Llaryora a través de un comunicado en el que indicaron que habían sido objeto de “descalificaciones injustas y reduccionistas”, como así también que el mandatario hizo un “ataque sorpresivo”. Le adjudicaron al sucesor de Juan Schiaretti actuar bajo un “estereotipo” y una “visión despectiva de lo que brinda el Estado”, y le pidieron no hacer un diagnóstico “acelerado y simplista”.

“Estigmatizar al profesional que trabaja en el sector público está de moda pero es injusto. En primer lugar porque no se puede utilizar una única variable, la cuantitativa, para medir la productividad. En casi ninguna actividad es válido, pero en la de la salud lo es menos. ¿Cómo juzgar el desempeño de un médico exclusivamente por la cantidad de pacientes que atiende, cuando es la calidad de la atención la que está en juego?”, se preguntaron a la vez que les pidieron a las autoridades provinciales mantener “el trato respetuoso”.

“Creemos en el diálogo, no en los monólogos. Los procesos de cambio unidireccionales pueden ser contraproducentes, la construcción debe ser colectiva”, cerraron.

