Este miércoles, el presidente Javier Milei habló en el Foro de Davos, la cumbre que reúne a líderes políticos y empresarios. Allí, el mandatario dio su panorama de la política internacional y de la Argentina frente a la élite mundial. Su discurso tuvo una gran repercusión a nivel global y en diálogo con LN+, Héctor Rogelio Torres, exrepresentante argentino frente al Fondo Monetario Internacional (FMI), dio su opinión al respecto.

“El Fondo Monetario Internacional se encuentra con la novedad de un gobierno que quiere ir más lejos de lo que el Fondo le hubiera pedido. Evidentemente quiere apoyar, pero a su vez tampoco quiere ignorar los desafíos sociales, políticos y legislativos que esto representa”, dijo Torres. Y distinguió: “Creo que está tratando de ayudar, de apoyar, sin hacerse responsable del camino elegido por el gobierno”.

Por la noche, la cuenta oficial de X del FMI publicó un comunicado sobre el encuentro que tuvieron el presidente con la directora del organismo en la cumbre de Davos. “La Directora Gerente del FMI @KGeorgieva y el Presidente @JMilei dialogaron sobre los desafíos económicos y sociales de la Argentina. Abordaron cómo reducir la inflación e impulsar un crecimiento liderado por el sector privado así como el apoyo a los más vulnerables”, dice el comunicado.

Tras ser consultado al respecto en vivo, Torres dijo: “El Fondo tiene que ayudar a un gobierno que lo que quiere es poner las cuentas en orden, que es lo que el Fondo pidió durante tantos programas: eliminar el déficit fiscal y dejar de usar el Banco Central para financiar el déficit”.

“El gobierno del actual presidente quiere hacer todo eso que el Fondo ha pedido tantas veces y que es parte del programa que fracasó anteriormente”, consideró.

Sobre el discurso

Tras ser consultado por el discurso que el mandatario dio en el foro, el exrepresentante argentino frente al FMI, opinó: “Creo que la ideología es un lujo que no podemos darnos y obviamente un discurso como el que dio identificando una serie de corrientes políticas, inclusive de personas presentes allí, como los socialdemócratas, los centristas, identificándolas como lo contrario al liberalismo, como que se quieren apropiar de la producción, a mi no me pareció ni oportuno, ni adecuado, ni correcto”.

En este sentido expresó: “Tenemos que tener relaciones internacionales basadas en nuestros intereses. A su vez no quedan creyentes en el Laissez faire, en esa economía liberal en la cual el estado lo único que tiene que hacer es asegurar el cumplimiento de los contratos a través de la justicia independiente, un Banco Central independiente que asegure la estabilidad de la moneda y ofrezca seguridad: ese sería el paradigma de Laissez faire”.

“El mercado está lleno de fallas y el mercado existe porque el Estado le da un lugar de existencia. No quedan creyentes en el Laissez faire y el más importante es Milei, esta es una religión que ya no se practica”, aseguró.

Y describió: “Todos los países liberales, incluyendo Estados Unidos están interviniendo para ayudar a la industria local, están protegiéndola y subsidiándola”.

“No estamos en condiciones de dar clases de nada”

“Hace un tiempo Cristina Kirchner usaba la plataforma del G20 para dar clases magistrales sobre solidaridad y distribución del ingreso, del ingreso de otros. Ahora estamos usando la tarima de Davos para dar clases de liberalismo. Honestamente creo que no estamos en condiciones de dar clases de nada, no nos podemos dar ese lujo”, consideró Torres.

Por otro lado, señaló: “A su vez muchos de los que lo escuchan a Milei son socialdemócratas y necesitamos sus votos en el Fondo Monetario. Entonces, no deberíamos usar estos foros para promover este tipo de aproximación casi religiosa al mercado”.

“Me parece que el Presidente se está yendo a un extremo que podría generar rispideces internacionales con sus interlocutores. La base de legitimación del capitalismo es que las ganancias son privadas porque el riesgo es privado. Lo que ha pasado con la Argentina es que las ganancias son privadas, pero el riesgo normalmente se socializa”, opinó. Y explicó: “Lo que ha pasado en la Argentina hasta este momento es que para prosperar una empresa en general se necesita tener amigos en el Gobierno y eso no es capitalismo”.

“Si Milei lo que quiere es terminar con eso cuenta con todo mi apoyo. Lo que yo no creo es que eso se tenga que transformar en una religión y que tengamos que estar predicando liberalismo cuando en realidad nosotros tenemos la lengua afuera y necesitamos ayuda de todos, incluida la de China”, concluyó.

