El intendente del municipio bonaerense de Castelli, Francisco Echarren, criticó con dureza las políticas implementadas por el mandatario Javier Milei y aseguró que el exministro de Economía Sergio Massa va a salir a recorrer el país. “Me dijo que no puede ser neutro ante la situación que estamos viviendo”, contó el funcionario sobre una conversación que mantuvo con quien fuera candidato a presidente de Unión por la Patria.

“En los últimos días, charlé con Sergio y me tomé el atrevimiento de pedirle, de aconsejarle, que a partir de febrero recorra la Argentina productiva. Necesitamos a Sergio Massa de pie, recorriendo, contraponiendo otro modelo de país, porque me parece que vienen tiempos muy difíciles”, dijo este jueves Echarren en radio Splendid. El jefe comunal agregó sobre el exfuncionario nacional: “Todas las advertencias que dijo, sobre que el ajuste lo iban a pagar la clase media y las más humildes, se están cumpliendo en tiempo récord”.

Era @SergioMassa y no este mamarracho. — Francisco Echarren (@EcharrenF) January 17, 2024

Si bien Echarren consideró que Massa tiene una oferta de trabajo “muy importante” en el exterior “que hasta económicamente le sirve más”, marcó que “tiene un compromiso enorme”. Para el intendente de Castelli, el pronóstico sobre el futuro es desalentador: “Esto que recién comienza se va a agravar en los próximos meses. La devaluación ya quedó obsoleta porque la inflación la pasó. Cuando el campo liquide la cosecha, que va a ser récord, va a exigir una nueva devaluación que significará más pérdida de salario y mayor inflación”.

Mientras Milei está en Davos hablando de teoría económica con millonarios y mientras Caputo anda queriendo vender el Banco Nación, intendentes peronistas y radicales nos reunimos con @Kicillofok para trabajar en soluciones para nuestros productores y empresarios locales.#NoLaVen pic.twitter.com/FwtHNU4tc6 — Francisco Echarren (@EcharrenF) January 17, 2024

En otro tramo de la entrevista Echarren apuntó contra el Gobierno y la decisión de suspender ciertas obras públicas. En el caso de Castelli, en las últimas horas quedó en pausa la construcción de viviendas del plan Procrear: “En menos de 40 días de esta nueva gestión, unos 100 vecinos se quedaron sin trabajo y 208 familias sin el sueño de una casa propia”. “Es la mayor transferencia de recursos en la historia económica argentina y por eso resalto la figura de Massa”, siguió en su descargo.

En su opinión, es la dirigencia política la que tiene una responsabilidad primaria. “No podemos pedirle a la gente que resista todos estos cambios que van a consolidar un modelo de Estado donde se transfieren recursos de las clases populares a los sectores concentrados y grandes empresarios”, indicó. “Alguien tiene que conducir y ahí me parece que hay figuras centrales y la Argentina los necesita. Hay figuras que son ordenadoras, como el caso de Sergio Massa”, agregó el jefe comunal kirchnerista.

Viva la justicia social carajo!! pic.twitter.com/6uDN260N2E — Francisco Echarren (@EcharrenF) December 21, 2023

Ya el miércoles, en su cuenta de X, el jefe comunal kirchnerista había citado al exministro de Economía y escrito, tras la exposición de Milei en el Foro Económico de Davos: “Cada día que pasa queda más y más claro. Era @SergioMassa y no este mamarracho”.

Echarren es el intendente que a mediados de diciembre pasado “inauguró” en su ciudad lo que denominó la primera carnicería de barrio con precios bajos. En la red social X, el cuatro veces jefe comunal de ese distrito bonaerense había anunciado la baja de un 50% en los precios de la carne vacuna, lo que generó un boom en el barrio previo a las Fiestas.

Las declaraciones del funcionario se dan días después de que el líder camionero Pablo Moyano reclamara a viva voz, como un reproche, que los máximos referentes del Partido Justicialista (PJ) se involucren en las medidas de protesta contra el gobierno libertario. “¿Dónde están? ¿No? En la movilización muy importante a Tribunales hubo dos o tres diputados… En estos momentos hay que poner lo que hay que poner, se define un modelo de país”, dijo el gremialista en una entrevista radial y fue por más: “Tendrían que estar en la calle con nosotros”.

“Yo digo lo que siento, lo que sentimos como militantes, no como dirigentes. ¿Dónde están Alberto, Cristina, Máximo, Sergio, todos los máximos referentes hasta las últimas elecciones? Tenemos que estar todos juntos, viejo. No es que perjudican a un camionero, acá vienen por todos los intereses de los argentinos. Tendrían que reaccionar, convocar y estar en la calle. Hay tres formas de frenar las leyes: la política, la Justicia, y la calle. Otra forma no hay de defender nuestros intereses”.

