El gobernador de Mendoza financiará obras públicas nacionales con fondos provinciales y desató una fuerte polémica

MENDOZA.- Todos los caminos conducen a Javier Milei. Así, en sintonía con el Presidente, y en la víspera de un inminente acuerdo electoral, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), tuvo un nuevo gesto con la gestión libertaria: se hará cargo de obras nacionales con fondos provinciales, en las principales rutas argentinas que pasan por tierra cuyana, las cuales además sumarán el sistema de peaje.

Aunque se trata de infraestructura vial indispensable, reclamada por los ciudadanos desde hace décadas, como son las mejoras en las rutas 7,40 y 143, la medida ya genera controversia y abrió fuertes cuestionamientos de la oposición.

Así, mientras el mandatario considera que se trata de un “acuerdo histórico” con Vialidad Nacional, para la oposición no es otra cosa que “arrodillarse ante Nación”, justamente en la previa de un eventual pacto para ir juntos a las urnas. Asimismo, desde el arco contrario a Cornejo ponen sobre la mesa el débil reclamo a las autoridades nacionales para que envíe fondos a las provincias

“Vamos a hacernos cargo de las rutas nacionales porque es una necesidad para Mendoza, aunque sea un esfuerzo provincial”, expresó el mandatario mendocino luego de rubricar el pacto con la gestión libertaria, al tiempo que consideró que se trata de “una decisión trascendente para la provincia”, ya que son rutas clave como la 40, que recorre Mendoza de norte a sur, o la 7, que la cruza de este a oeste. También se intervendrá en la 143, que conecta San Rafael con Pareditas. “Son vías estratégicas para la producción, el turismo y el desarrollo”, ponderó Cornejo. “Esas rutas no son competencia provincial, pero igual debemos hacernos cargo porque la Nación no lo hace. Hay puentes tirados desde hace más de 20 años. Es una vergüenza que la obra de la Ruta 40, desde el Aeropuerto hasta Lavalle, esté parada desde hace tanto. Y lo que es peor: están empezando a usurpar terrenos de nuevo”, completó el gobernador, quien confirmó que se usará buena parte del “Fondo del Resarcimiento”, compuesto por más de 1.030 millones de dólares, producto de los perjuicios de la Promoción Industrial, y que se incorporará un sistema de peaje cuando las mejoras estén finalizadas. Ese dinero, inicialmente, se comprometió para la megacentral hidroeléctrica Portezuelo del Viento, pero quedó herida de muerte tras el freno que le puso la gestión de Alberto Fernández. La llamada “obra del siglo” aún navega en un mar de dudas acerca de su futuro, incluso judicial, ya que no encuentra el aval de la vecina provincia de La Pampa.

Frente a este accionar de la administración radical en su vínculo con el mileísmo, se levantaron voces internas y de partidos contrarios en repudio al acuerdo con Vialidad Nacional. Entre las principales críticas apareció la senadora kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, quien sostuvo que el gobernador “arrodilló a los mendocinos”.

La senadora kirchnerista definió que el mandatario “es el gobernador más porteño” y sostuvo que “está arrodillando a los mendocinos y gastando nuestros ahorros en obras que tiene que hacer la Nación“. En este sentido, la legisladora, una de las principales espadas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso, considera que los trabajos son necesarios ”pero lo tiene que hacer el Gobierno nacional“. En ese sentido, puso una condición para poder avanzar con las obras, caso contrario ya analiza ir a la Justicia, advirtiendo consecuencias penales. En primer lugar, solicita que Mendoza presente una demanda ante Nación para que devuelva los fondos de la inversión.

El “acuerdo histórico” en realidad es Cornejo arrodillando a Mendoza. pic.twitter.com/Nz4qIgqo1W — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 15, 2025

“Por una cuestión política, de un acuerdo por listas electorales que quiere hacer Cornejo con La Libertad Avanza, nos está arrodillando a todos“, disparó Sagasti.

Frente a estos dichos, varias figuras del oficialismo local salieron a contestarle. “No te has podido informar correctamente. No nos estamos haciendo cargo de las obras que abandonó TU gobierno, esas en su mayoría las está terminando el Gobierno Nacional. Hemos obtenido autorización para intervenir en Rutas Nacionales que utilizamos muchísimos mendocinos en nuestro día a día. Una pena que sigas enfrentando a la población de esa forma”, expresó el ministro de Gobierno mendocino, Natalio Mema. También se sumó el senador radical Martín Kerchner. “Anabel, sos la mano de derecha de CFK, una condenada por corrupción en la obra pública ¿y hablas de consecuencias penales? No tenés ni autoridad moral ni política para decir esto. Donde estuviste los 4 años de Alberto y Cristina para pelear por Mendoza y que terminaran esas obras???“, sostuvo.

Frente a esta defensa del gobernador, salió el cruce otro legislador peronista. El diputado Félix González soltó: “En vez de descalificar estaría bueno que muestren qué han firmado, y por qué los mendocinos vamos a pagar estas obras. La condena a CFK es politiquería barata y lo sabe cualquiera que haya gestionado obras públicas. Veremos que dice el convenio cuando se disipe el humo“.