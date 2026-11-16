El gobernador de Neuquén marcó diferencias con Milei y descolocó a la oposición local con el calendario electoral

Con la confirmación de la fecha de elecciones para el próximo 14 de febrero, la provincia de Neuquén abrirá el mapa electoral de 2027. Más de 580.000 neuquinos concurrirán a las urnas para definir la continuidad de la gestión o un cambio de rumbo.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que la fecha se decidió con la intención de alejarse de las disputas nacionales y otorgar seguridad política a los inversores que buscan certezas para el desarrollo de Vaca Muerta, la formación de petróleo y gas no convencional que se extiende principalmente bajo el suelo de Neuquén.

Aunque no es la primera vez que la definición provincial se da mucho antes de la contienda presidencial, la separación de 10 meses entre los comicios y la asunción también fue interpretada por la oposición como una apuesta para ganar ventaja frente a un posible rival de La Libertad Avanza. El partido libertario tuvo un gran desempeño en las elecciones legislativas de 2025 en Neuquén y podría ganar más impulso durante una campaña de reelección del presidente Javier Milei.

En la provincia se había especulado con la posibilidad de celebrar las elecciones en agosto o septiembre, en una decisión que iba atada a una posible eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Pero se empezó a demorar la negociación con otros partidos políticos en el Senado, y no podemos estar supeditados a las decisiones de algunos sectores que permanentemente se pelean”, aseguró Figueroa.

Santilli se reunió con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa Presidencia

El adelantamiento de la fecha de las elecciones en Neuquén responde a la necesidad de imponer un discurso local. La relación con Nación oscila entre alabanzas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un diálogo sostenido con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y una posición crítica al retiro del Estado en el desarrollo de obras públicas.

“Yo no soy del mismo partido político que el Presidente, incluso tengo ideas muy diferentes”, dijo Figueroa, y marcó diferencias con Milei: “Yo creo en la presencia del Estado, para mí el Estado tiene que articular para igualar oportunidades y líneas de partida”.

Sin embargo, el gobernador aseguró que la gestión nacional “nunca le puso un pie encima” para desarrollar los recursos de Vaca Muerta, con políticas como el RIGI, que tuvo un fuerte impacto en la llegada de inversiones y un incremento en regalías que supera con creces la menor recaudación impositiva.

Figueroa aclaró que la fecha de la elección se eligió “para apartarnos de la grieta nacional”. El día elegido, el 14 de febrero, también tiene un peso identitario neuquino: se celebra el natalicio de Felipe Sapag, el histórico fundador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cuatro veces gobernador de la provincia.

Para la oposición local, las elecciones tempranas otorgan una ventaja para Figueroa, que todavía no oficializó que competirá por la reelección.

Con la fecha elegida, los demás partidos tienen solo los meses del verano para reestructurar sus propuestas, forjar alianzas y desarrollar campañas. En La Libertad Avanza, el nombre que más suena es el de la senadora Nadia Márquez, que el mes pasado convocó a los hermanos Milei a la inauguración del templo evangélico en el que se desempeña como pastora. Sin embargo, una ley provincial de Ficha Limpia le impide competir por cargos electivos en territorio neuquino, ya que cuenta con una probation a la que accedió en 2013, en una causa que la investigaba por crear institutos universitarios no autorizados y otorgar títulos no habilitados a sus estudiantes.

El abrazo de la senadora Nadia Márquez con Milei Instagram Nadia Márquez

Histórica decisión del MPN

Por su parte, y tras un cambio de autoridades partidarias en el MPN, el histórico partido provincial, que fue derrotado por Figueroa en 2023, definió no participar en las elecciones provinciales por primera vez en 64 años. Su argumento fue respaldar al proyecto actual con intenciones de garantizar la gobernabilidad. Pese a que sigue siendo la fuerza con más afiliados en Neuquén, el partido no ha podido rearmarse después del último revés electoral.

En las últimas semanas, sin embargo, otro líder histórico del MPN cuestionó la postura servil del partido y empezó a perfilarse como un posible candidato opositor. Se trata del exgobernador Jorge Sobisch, que criticó la gestión de Figueroa y presentó un amparo judicial para competir en las internas partidarias. Hoy suena como candidato para los que quieren recuperar el viejo protagonismo del partido provincial y para potenciales aliados, que buscan una figura fuerte para oponerse al actual gobernador.

El sindicalismo también ganó fuerza en la disputa política neuquina. Después de un buen desempeño electoral en 2025, el partido Más por Neuquén, liderado por el secretario general de ATE y la CTA local, Carlos Quintriqueo, busca ganar terreno más allá de los límites gremiales, con adhesiones del peronismo y algunos sectores del MPN. Ya anunció que presentará candidatos a intendentes y se perfila como un aliado de peso para los que se disputan el gobierno provincial. En tanto, el líder del sindicato petrolero, un gremio fuerte en Neuquén, optó por respaldar a Figueroa. Su secretario general, Marcelo Rucci, formó su propio partido, Fuerza Neuquina y Federal, y se sumará a las colectoras del actual gobernador, tal como lo harán el partido del intendente capitalino, Mariano Gaido, el Pro y otros partidos provinciales como Avanzar, UNE o Arriba Neuquén.

El peronismo, en tanto, llega a las elecciones tempranas atravesado por una profunda crisis interna, que enfrenta a los líderes más cercanos a Figueroa con otro espacio encabezado por el exsenador y mano derecha de Cristina Fernández, Oscar Parrilli. Por el momento, no hay anuncios oficiales sobre un posible candidato y resta saber si estos tres meses serán plazo suficiente para llegar al consenso sobre un postulante.

La UCR neuquina, por otro lado, dio señales de rearmado en el interior neuquino en las últimas semanas. Aunque en las elecciones de 2023 integró el frente “Neuquinizate”, que triunfó sobre el MPN, en 2025 se alejó del gabinete provincial y marcó, desde entonces, una postura crítica a Figueroa.

El escenario electoral de Neuquén propone una campaña breve. La Justicia Electoral fijó el 4 de diciembre como fecha máxima para forjar alianzas y el 11 del mismo mes para presentar a los candidatos.