EL CALAFATE.- El gobernador electo Claudio Vidal visitó por primera vez las represas hidroeléctricas, una obra emblemática del kirchnerismo que se construye sobre el río Santa Cruz. Desde allí respaldó la continuidad del proyecto y volvió a tirar un dardo al gobierno saliente de Alicia Kirchner: “ Vamos a terminar con la corrupción, vamos a terminar con los favoritismos ”, dijo.

Estaba en la represa Jorge Cerpernic, que recorrió con el referente de la Uocra Rubén Molina. “Nosotros llegamos para terminar con lo que esta mal, todo lo que hagan en este momento es un claro error y una clara acción de ir en contra de los intereses de los santacruceños”, afirmó el gobernador electo en referencia a la posible creación de nuevos organismos y cargos políticos dentro del Estado antes del 10 de diciembre. En esa línea, agregó: “Se están equivocando. Estas cosas no las vamos a permitir. Llegado el momento actuaremos a través de la Cámara de Diputados y si es necesario, de distintos decretos desde la gobernación”.

Vidal, el primer mandatario electo que no llegó con el kirchnerismo después de 31 años, protagoniza una transición sin precendentes en la provincia. “Llegamos para terminar lo que está mal. Basta de corrupción, basta de corrupción, basta de favoritismo y de aquí para adelante, a hacer las cosas con responsabilidad. La gente nos votó para tomar decisiones y las decisiones van a ser a favor de la gente”, sostuvo ayer desde el complejo hidroeléctrico.

Desde el 14 de agosto, Vidal no pierde tiempo y se muestra activo. Aún faltan dos meses para que asuma al frente de la gobernación de Santa Cruz, pero él ya realizó un viaje al exterior en busca de inversiones, se reunión con embajadores y cónsules de otros países en Buenos Aires y no le pierda pisada a la campaña local. En las próximas elecciones le disputará al kirchnerismo el poder en las 15 intendencias de la provincia.

“Estoy hablando con las distintas embajadas, con sectores privados de todo el mundo. Estoy viajando a otros países. Tengo otro viaje programado, tenemos que ofrecer lo que tenemos, teniendo en cuenta siempre tienen que quedar beneficios para Santa Cruz”, desgranó Vidal en un breve contacto con la prensa y diagnosticó: “La provincia está en una situación económica compleja, el estado está sobrecargado, la forma de equilibrar la balanza y salir adelante es a través de la generación de empleo, del incremento de la producción, de defender nuestro recurso, de preservar el valor agregado, que es algo que en esta provincia no se ha hecho nunca”.

En su agenda están Rusia y China , de este último país, también depende el financiamiento para la continuidad de las represas.

Vidal insiste con su mantra “Santa Cruz tiene que producir, generar otro tipo de oportunidades que no siempre sea el estado” y en este contexto insiste en el trabajo conjunto entre el sector privado y el estado provincial y afirma: “Hay 75 mil empleos públicos y no se produce nada, no es culpa de los trabajadores, es culpa de la mala política que tuvimos hasta el momento”.

Sobre las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cerpnic”, cuya construcción se inició en el 2015, Vidal dijo que son obras que deben terminarse algún día y cuestionó a los candidatos presidenciales que sugieren que son obras que deben detenerse.

“Esta obra debe continuar porque es parte de la solución que tiene hoy la problemática por la crisis energética que atraviesa la Argentina. Me parece que un dirigente que no entienda esto está totalmente equivocado”, afirmó Vidal. Y adelantó que con el próximo gobierno nacional discutirá el porcentaje de regalías del 12% que ingresará a futuro a la provincia cuando el complejo hidroeléctrico esté en marcha.

Vidal, junto al diputado provincial José Garrido y a los candidatos a intendentes de Piedra Buena, Adrián Suárez y Analía Farías, fueron recibidos por los directivos de la UTE que opera las represas: Yuan Zhixiong, miembro de Comité Ejecutivo de UTE; Eduardo Dalla Vía, Director de Proyecto UTE; Roberto Lo Preiato, director de Administración UTE; Juan Fanin, subgerente de Obra represa “Néstor Kirchner”, y por Rubén Molina, delegado de la Uocra.

