El gobernador Zamora denunció al vocero de Rosatti y la Justicia pidió el secuestro de su teléfono

SANTIAGO DEL ESTERO.- El gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, presentó hoy una denuncia contra el abogado Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por los supuestos delitos de “tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público”. Y en un trámite exprés, el juez federal de la provincia norteña Guillermo Molinari ordenó el secuestro del teléfono celular del hombre de confianza del supremo Rosatti, como había solicitado el mandatario.

Según informó el propio Zamora en las redes sociales, la presentación del gobernador fue realizada ante el fiscal federal de la provincia, Pedro Eugenio Simón, y cuenta con el patrocinio del fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate.

El mandatario santiagueño, que es el presidente pro tempore de la liga de Gobernadores del Norte Grande, indicó que en la denuncia se pide a la Justicia que requiera a Robles “la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial , para la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes”.

En la fecha, y ante el Fiscal Federal en turno de Santiago del Estero, realicé denuncia penal contra el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la CSJN, por los S.D. de tráfico de influencias e incumpliento de los deberes de funcionario público... abro hilo. — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) January 2, 2023

Zamora dijo que presentó la denuncia “atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública , sobre filtraciones de chats donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal”.

El gobernador radical K agregó: “No solo vemos amenazado un pilar fundamental de la Nación, que es el federalismo, sino que además, frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho”.

Posicionamiento

El posicionamiento de Zamora en torno al conflicto por los fondos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se endureció al extremo en las últimas semanas, a tal punto que se convirtió en la voz mas sonora contra la Corte y la administración porteña. El gobernador santiagueño es un aliado histórico de Cristina Kirchner. Su mujer Claudia Ledesma Abdala es actualmente la presidenta provisional del Senado

El 27 de diciembre, con la presencia del presidente Alberto Fernández, en el marco de la inauguración de un acueducto y apenas pocos después del fallo de la Corte que le daba la derecha a la ciudad de Buenos Aires en la disputa de los fondos coparticipables, Zamora apeló a un encendido discurso para rechazar una denuncia en su contra por incitación a desconocer el fallo del máximo tribunal del país.

“Me han denunciado nada más que por incitar, una candidata porteña y un candidato [en referencia a Patricia Bullrich y a Larreta]. No importa, que me vengan a buscar . Yo no me voy a escapar a Uruguay como el único prófugo que tienen (en referencia a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón). Si tengo que ir preso por defender a Santiago del Estero, aquí estamos”, remarcó en ese momento Zamora.

El discurso de Gerardo Zamora contra los “centralistas” porteños: “Detestan al país”

Antes de esta frase, la más polémica de su discurso, también había afirmado que “todo esto es una lucha de 200 años” Y sostuvo: “Es el unitarismo contra el que siempre hemos tenido que pelear. Se generaron asimetrías que estamos tratando de revertir”.

Zamora fue más allá al asegurar: “Nos quitaron parte de la coparticipación. Cuatro provincias denunciamos a (Mauricio) Macri y no cumplió la sentencia. CABA no produce nada y tiene números en dólares en rojo ¿Cuál es la provincia que más aporta al país? Nos subestiman, esa es una lucha que no ha terminado, hermanos comprovincianos”.

Ante la atenta mirada de Fernández, que en varios pasajes asentía sus palabras y las aplaudía junto al público , Zamora agregó: “Vamos a defender el federalismo, sin federalismo no hay país o hay un país muy injusto. Y vamos a perder la oportunidad de ser una gran nación. Esta obra vale un día de coparticipación que nos robaron entre Macri y Larreta. Se creen dueños de un país al que detestan ”.

Temas Gerardo Zamora