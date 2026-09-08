El Gobierno acelera los contactos con aliados regionales para sumar apoyos al reclamo por las islas Malvinas

Satisfechos por los recientes apoyos de Israel, Chile y el Brasil de Lula da Silva- desde el gobierno de Javier Milei van por más: desde la Casa Rosada y la Cancillería aceleran los contactos en la búsqueda de respaldo de los países aliados de la región al reclamo de soberanía por las islas Malvinas.

Fuentes oficiales afirmaron a LA NACION que, en principio, se trata de una “idea posible” que comenzará a plasmarse en los próximos días. El canciller Pablo Quirno conversó hoy sobre este y otros proyectos vinculados con Malvinas como invitado en la reunión de la mesa política, que nucleó a las principales figuras del Gobierno salvo el Presidente.

La idea de distintos funcionarios es reeditar, con los mismos aliados, una declaración conjunta como la que en mayo del año pasado promoviera el Gobierno por la situación de inestabilidad política en Bolivia. Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras firmaron una declaración expresando su “preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, y brindaron apoyo al presidente Rodrigo Paz. Esos mismos países, incluido Bolivia y también Colombia, donde hoy gobierna el derechista Abelardo de la Espriella, podrían apoyar una declaración similar, pero de respaldo a la postura argentina sobre Malvinas y su decisión de sancionar a las empresas que exploten recursos naturales en las islas.

“No nos ha llegado ningún pedido concreto, pero por supuesto lo apoyaríamos”, comentaron desde las delegaciones diplomáticas de dos de esos países. En su conferencia de prensa semanal, el portavoz presidencial Adrián Ravier detalló los distintos apoyos a la posición argentina que en los últimos meses dieron el Mercosur, la OEA, el Comité de Descolonización de la ONU y la Celac, y afirmó que “no hubo un pedido concreto” a los países que se expresaron en las últimas horas, “pero el Presidente sí dijo que espera una reacción positiva de los aliados”.

En las últimas horas, poco antes y poco después de la cadena nacional del jueves pasado, el Gobierno recibió tres respaldos concretos.

En su encuentro con Javier Milei en Chile, el presidente de ese país, José Antonio Kast, aprobó el jueves una declaración conjunta en la que “reiteró el respaldo del gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. El mismo día que Kast estuvo con Milei, el diario local El Mercurio informó sobre un acuerdo entre la localidad chilena de Punta Arenas y el gobierno isleño para abrir a partir de noviembre una ruta comercial marítima. Hoy solamente existe una, y es la que une Montevideo con Puerto Argentino.

Luego de la declaración presidencial, el influyente ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar ben Gvir afirmó que “es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”. De todos modos, explicaron distintas fuentes, no se trata de la posición oficial del gobierno aliado que encabeza Benjamín Netanyahu. La postura oficial de Israel, según pudo saber LA NACION, es que se trata de “una disputa que debe encontrar una solución mediante negociaciones bilaterales directas entre la Argentina y el Reino Unido”. Una de las empresas petroleras que invierte en Malvinas es de Israel.

Anoche, quien sorprendió no fue precisamente un aliado. El encargado de Negocios de Brasil en el país, Eduardo Uziel, dio una muestra concreta de apoyo al reclamo argentino sobre Malvinas.

En el salón dorado del Teatro Colón, donde se desarrolló el festejo por la independencia del país vecino, el diplomático brasileño –a cargo de la representación brasileña en el país-fue más allá y dio como prueba de la amistad entre Argentina y Brasil “el invariable apoyo, desde 1833, a la soberanía argentina en las Islas Malvinas”. El canciller Quirno sostuvo la semana pasada reuniones bilaterales con sus pares de Uruguay, Mario Lubetkin, y de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, aunque buena parte de lo conversado con sus dos socios del Mercosur se mantuvo en reserva.

Sin comentarios sobre ese sorpresivo apoyo-ningún diplomático de alto rango de la Cancillería participó del ágape—, y mientras el Presidente recibía en su despacho al canciller italiano, Antonio Tajani, Ravier reiteró hoy una frase que el asesor presidencial Santiago Caputo escribió en sus cuentas de X, luego tomada por el propio Presidente. “El Reino Unido es el pasado, Argentina es el futuro”, destacó, y utilizó términos como “potencia ocupante” para referirse a Gran Bretaña, aunque al mismo tiempo sorprendió al no descartar, en una fecha a precisar, un eventual viaje de Milei a Londres.