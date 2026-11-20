El gobierno de Javier Milei cierra una semana favorable desde la política, pero complicada en lo financiero. El principio de acuerdo con los gobernadores que derivó en el dictamen para la reforma electoral no calmó el riesgo país, que perforó este viernes los 1000 puntos. El dólar oficial, asimismo, alcanzó su valor más alto del año, en $1595. No obstante, una frase se repite como un eco en los despachos de la sede del Poder Ejecutivo: “El plan no se toca”.

No quiere decir esto que la efervescencia por la doctrina extrema sea espontánea de todos los funcionarios, sino más bien que están supeditados a un Milei -última voz en materia económica- que no acepta otra posibilidad. “Cualquier cosa que se salga de la ortodoxia es hacer lo que hicieron todos los gobiernos, que fue ir al fracaso”, dijo a LA NACION una fuente oficial.

Las turbulencias financieras no parecen generar desesperación en Balcarce 50. Sí apareció algo llamativo en la línea discursiva del Gobierno. Voces importantes ya no solo nombran el rearme del peronismo como uno de los factores internos que suma incertidumbre en los mercados y toca el riesgo país; mencionan algo más: a la senadora Patricia Bullrich y sus amagos de una candidatura presidencial alternativa a la de Milei.

En la Casa Rosada, la versión oficial es que el curso del mundo explica buena parte de la suba. Hablan de la volatilidad que pega en los países emergentes “y en la Argentina mucho más”; de la suba del petróleo; de las dudas tras las midterms que perdió Donald Trump; de la falta de conclusiones sobre Medio Oriente en la trilateral del presidente de Estados Unidos y sus homólogos Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China).

Pero, en eso, los funcionarios admiten que el temprano clima electoral a nivel local también hace su parte en la escalada del indicador elaborado por el JP Morgan. En esa parte incluyen a la senadora, que hoy volvió a publicar un video críptico con acordes de un tema que dice así: “Manda mensaje/ dice que dice/pero después/no hace ni ‘mmm’”. Es de la sesión de Nathy Peluso con Bizarrap.

Music Sessions #10/11 || PATRICIA BULLRICH & ???



🔜 pic.twitter.com/F1caATFmGB — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2026

“La situación local toca el riesgo país porque los actores económicos no tienen tan claro que Milei gane la elección. Afecta lo del peronismo, afecta lo de Patricia”, comentó una voz oficial. De esa forma reconoce cuánto molestan en el núcleo duro mileísta los amagues de la senadora y también expone que el “riesgo kuka” (bautizado así por un propagandista de Carajo, “el Gordo Pablo”, y adoptado por Caputo en su retórica) será un eje de la campaña 2027. Esta semana, Sergio Massa estuvo a la cabeza de un acto, Máximo Kirchner anda de recorrida por provincias afines y Axel Kicillof ya está instalado como candidato.

En este estado de las cosas, el Gobierno aceleró la anulación de las PASO y demostró que todavía tiene praxis política para conseguir acuerdos en temas sensibles. Caputo bregó durante meses por un pacto con los gobernadores que dé una señal que calme a los mercados. El dictamen de comisión en favor de la eliminación de las PASO por ahora no hizo tal efecto. “¡Pero todavía falta! ¡Todavía no se aprobó el proyecto!“, replicó una voz del Gobierno para justificar la no correlación entre el riesgo país y el progreso legislativo.

Dentro de la misma Casa Rosada, no todos los actores están tan convencidos de que el indicador vaya a descender tanto como Caputo imagina a consecuencia de la convergencia con las provincias. ”No tengo tan claro que el acuerdo baje tanto el riesgo país, además, ¿cómo hacés sostenible esa baja?“, se pregunta un funcionario, que igual sin titubeos respalda al ministro de Economía.

Para mostrar plafón político y restar incertidumbre, el Gobierno espera aprobar la reforma electoral. En tándem, Milei reitera guiños a Bullrich, abrazándola cada vez que puede.

El dólar

Por estas horas, tanto funcionarios como economistas afines al Gobierno enfatizaron que, pese a que el dólar oficial se movió, no lo hizo de manera brusca. ”¿El dólar sube como el riesgo país? No. Eso es porque los fundamentals del programa están sólidos”, expuso una fuente del Gobierno. “La Argentina no atraviesa una crisis cambiaria, sino desconfianza de los mercados de bonos y de acciones sobre un eventual gobierno peronista; por eso sube tanto el riesgo país”, aseguró un especialista que comulga con Milei.

Curiosamente, en el mundo de los economistas muy alineados con la Casa Rosada, volvió a escena la dolarización, una promesa de campaña acechada por el pragmatismo de gobernar. “Banco la dolarización o una caja de conversión privada con anclaje legal offshore. Son dos esquemas sin BCRA y con competencia de monedas. Creo que serían la solución definitiva al problema monetario argentino: se acaba la volatilidad en la demanda de dinero y se blinda el esquema frente a la política”, escribió Federico Domínguez, pero reparó en que se necesitan “más dólares propios y algunas reformas en el sistema financiero” para efectivizarla. “No me queda claro que pueda hacerse antes de 2028, con un año electoral por delante”, comentó Domínguez.

Agustín Etchebarne, por su parte, analizó: “El Nasdaq se desploma 3,4%. Sigue la hemorragia, ya evaporó el 85% de las ganancias del año. Hasta que no dolaricemos, la Argentina siempre sufre más que el resto. Pero espero que esta vez apoyemos el rumbo aún en los momentos difíciles”.

Banco la dolarización o una caja de conversión privada con anclaje legal offshore. Son dos esquemas sin BCRA y con competencia de monedas. Creo que serían la solución definitiva al problema monetario argentino: se acaba la volatilidad en la demanda de dinero y se blinda el… https://t.co/AfWnwSX1ui — Federico Dominguez (@fededomin) November 20, 2026

El Nasdaq se desploma 3.4%. Sigue la hemorragia, ya evaporó el 85% de las ganancias del año.



Hasta que no dolaricemos, Argentina siempre sufre más que el resto.



Pero espero que, esta, vez apoyemos el rumbo aún en los momentos difíciles. — Agustín Etchebarne (@aetchebarne) November 20, 2026

Milei y Caputo no hicieron alusión ni a la suba del riesgo país ni a la del dólar. El ministro anunció un nuevo RIGI, que fue festejado por Milei.

El Presidente siguió con su narrativa: dardos al peronismo, elogios al programa y un nuevo video recreado con IA por el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina. En la recreación: él, con Elon Musk, maneja un Tesla blanco que vuela por el Obelisco.