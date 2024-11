El Gobierno anunció la puesta en marcha de un plan para modernizar el INTA

El Gobierno anunció este miércoles la puesta en marcha de un plan para modernizar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el organismo estatal dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. La medida llega luego de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) convocara a una subasta por el edificio de la dependencia, ubicado en Cerviño 3101, que derivó en una denuncia a dos funcionarios.

“Es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron lamentablemente desvirtuados por la gestión anterior. Desde 2007 el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con lo agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”, marcó el portavoz de Javier Milei. En este marco, el portavoz insistió en que la mitad de la planta [del total de 6852 empleados] ingresó durante los dos mandatos de la expresidenta Cristina Kirchner. En tanto que -según el Gobierno- el 90% del los US$250 millones anuales de presupuesto se destina a sueldos.

“Hoy la participación privada en las investigaciones es inferior al 10% y el objetivo es que aumente al 30% para 2027. El plan de modernización incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble en Cerviño; este edificio está valuado en US$6 millones como precio base, cuenta con más de 3100 metros cuadrados de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del malgasto de recursos, la propiedad presenta grandes irregularidades, como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original”, enumeró el funcionario de la administración libertaria, en línea con los ajustes de presupuestos destinados a distintos organismos estatales y el recorte de empleados.

Por otro lado, Adorni insistió en que el dinero por la venta del inmueble se destinará al propio organismo para “financiar investigaciones”. “De las 116.000 hectáreas que tiene el INTA entre todos sus predios y propiedades, solo 45.000 se usan para experimentación con fines comerciales y productivos. También se van a dar de baja los 227 ingresos que se hicieron el año pasado y que deberían haberse suspendido en enero, y se va a poner a disposición el predio del ente estatal en Cerrillos, Salta”, siguió el vocero sobre el plan a seguir, que deberá votarse este jueves por el Consejo Directivo del INTA.

“Ojalá los directivos opten por aprobar estas medidas que van a brindar más recursos al organismo público para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones. Confiamos en que efectivamente su Consejo Directivo está a favor de tener un INTA que funcione para los fines que efectivamente fue pensado y no para lo que se lo ha utilizado últimamente. Se terminó el uso de los organismos públicos como máquina para financiar el despilfarro de la vieja política. Ninguna oficina estatal tiene derecho a extirpar la riqueza a los argentinos”, sentenció.

Conflicto por la subasta

El viernes pasado, por medio de la Resolución 70/2024, el Gobierno convocó a la subasta del edificio ubicado sobre la calle Cerviño, algo ya anunciado un mes atrás cuando la administración libertaria comunicó que pondría a la venta edificios públicos e inmuebles estatales con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado”.

Si bien allí aún funcionan oficinas, en la administración de Javier Milei consideran que “ya no son necesarias”, algo que derivó en un reclamo gremial en contra de la decisión, que encabeza la Asociación del Personal del INTA (Apinta). En ese lugar trabajan 140 personas, divididas en Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección Relaciones Internacionales y Dirección Vinculación Tecnológica.

Edificio del INTA que será subastado a finales de año

En este marco el lunes se dio a conocer una denuncia anónima contra el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y el presidente AABE, Nicolás Pakgojz, ante el Ministerio Público Fiscal por supuesta “estafa, administración fraudulenta y abuso de autoridad” por el caso de ese edificio. La descripción del presunto hecho señala que es por “sacar a remate bienes sobre los que no tienen derecho con la participación del presidente del INTA para concretar una venta a precio por debajo del valor del mercado”.

Desde la AABE respondieron a LA NACION que la denuncia “está mal hecha” ya que “hay una carta del presidente del INTA” para avanzar con la subasta. Señalaron que los gremios tienen que entender que “no son los dueños de los bienes del Estado”.

“Violencia verbal”

Luego de que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta publicara el martes una carta abierta a Milei alegando “violencia verbal” por parte del libertario -junto con un informe de su think tank político Movimiento al Desarrollo- Adorni apuntó: “La gente confió en Milei y no confió a él cuando era precandidato. Son opiniones, las respetamos, pero resulta intrascendente el análisis que pueda hacer. Teniendo en cuenta los resultados de las PASO, nueve de cada 10 argentinos no creen lo que dice, por lo tanto resulta intrascendente el análisis que pueda hacer”.

Horacio Rodríguez Larreta. Gonzalo Colini - LA NACION

Luego el portavoz fue consultado sobre los ataques a periodistas y opositores vía la red social X. “El Presidente no ejerce violencia verbal. En tal caso tiene alguna forma muy estricta de responder ante determinado grupo de gente que le ha hecho mucho daño a la Argentina o le ha hecho daño a él en lo personal. La violencia no está en las formas, sino que está en los actos y en los resultados de esos actos. Por ejemplo en la pobreza que nos han dejado, en la inflación y en el aislamiento con respecto al resto del mundo”, marcó.

Presupuesto

En otro tramo de la conferencia de prensa, Adorni habló del tratamiento del Presupuesto 2025 y sobre la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias. “Entendemos que debe darse en el marco de la discusión legislativa y apelamos siempre a que esté, porque es importante de una vez por todas tener un Presupuesto serio y equilibrado”, consideró.

Ante la chance de que el oficialismo no logre obtener los votos necesarios, el portavoz se limitó a decir: “Si hay que volver a gobernar un año sin presupuesto, se hará; pero es responsabilidad del Congreso el darle al Poder Ejecutivo un presupuesto”.

Otros temas

Otra de las preguntas que surgieron durante la exposición de Adorni fue la quita de el programa musulmán El Cálamo de la grilla de la TV Pública, luego de que el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) denunciara “censura” e “islamofobia”. En línea con lo que afirmaron desde Casa Rosada el martes, el vocero presidencial habló de una reprogramación: “El año que viene probablemente tengamos programación reorganizada. El programa salió del aire en ese marco. El enojo lo desconozco. La decisión la toman las autoridades del canal y en última instancia yo. ¿Qué tiene que ver con la libertad de expresión? Yo creo que tiene que haber programas de interés general y que tengan interés en la gente, eso es parte de la reorganización. Si todo lo van a tildar de ir en contra de libertad de expresión o cultura, estamos mal, porque va a haber muchos cambios en TVP, Radio Nacional y otras señales públicas. Eso no implica que no vaya a volver a estar nunca más en la grilla”.

Sobre la postura de la Argentina hacia un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Adorni indicó: “Todo lo que sean acuerdos comerciales vamos a estar de acuerdo siempre, todo lo vamos a impulsar dentro de las dificultades que tiene. En este caso necesitás la aprobación de los involucrados. Siempre vamos a impulsar los acuerdos más allá de estar más o menos de acuerdo, más allá de que se requiere más tiempo para un tratado de libre comercio. Apoyamos los tratados comerciales que puedan dar un beneficio a los argentinos”.

