El Gobierno anunció que cerró con el FMI un aumento de tarifas, que será mayor que lo prometido

El Gobierno anunció que acordó con el FMI los próximos aumentos de tarifas y dijo que espera enviar “en las próximas horas” el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda de más de 44.000 millones de dólares que la Argentina mantiene con ese organismo.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo en conferencia de prensa virtual que se acordó con el Fondo un aumento en los servicios de gas y electricidad con “un esquema de segmentación en tres niveles” de usuarios. Los incrementos salariales alcanzarán a todos los niveles, incluso a los que tienen tarifa social, que recibirán sus facturas con un incremento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Ese coeficiente rondó el 53%. De este modo, el incremento para este segmento será de cerca del 21%.

Cerruti ratificó que habrá un grupo de usuarios que pagará la tarifa plena -según dijo el Presidente el martes en el Congreso, serán aproximadamente un 10% de los usuarios- y el resto tendrá un incremento equivalente al 80% del CVS. Sería entonces un aumento de cerca del 42% para este segmento.

La portavoz no precisó cuantos usuarios ingresarán en cada una de estas categorías y dijo que eso se resolverá en audiencias públicas.

Gabriela Cerruti, en la conferencia de prensa que brindó desde su casa Captura

“Confiamos en que en las próximas horas esto va a estar cerrado, traducido al Congreso”, dijo Cerruti. “Hay que tener mucha templanza. Estamos discutiendo con los poderes más grandes de esta tierra. Esto no se resuelve en cinco minutos”, afirmó.

Cerruti brindó la conferencia desde su casa, donde se recupera de coronavirus. “El Gobierno está determinado a lograr niveles de tarifas razonables para los servicios públicos de gas y electricidad”, sostuvo, e indicó que durante esos dos años no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes anunciados. “Este era uno de los puntos que dificultaban el acuerdo”, insistió.

La Casa Rosada había hecho público su principio de acuerdo con el Fondo el 28 de enero pasado, tras jornadas de reuniones y comunicaciones frenéticas.

Desde entonces, el equipo del Ministerio de Economía y el staff del Fondo asignado al caso trabajaban en los detalles técnicos del acuerdo. Ese intercambio estuvo trabado durante varios días por las diferencias respecto del aumento tarifario y de los subsidios energéticos. “Se mira palabra por palabra”, describió la portavoz.

Una vez que ingrese el acuerdo en el Congreso, será tratado primero en Diputados -donde pasará por dos comisiones- y luego, en el Senado. Para definir la mecánica de las negociaciones, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, convocó este mediodía a una reunión con los jefes de los bloques. Deberá lidiar con el endurecimiento de la oposición, y en particular de Pro, tras las críticas que Alberto Fernández lanzó durante la Asamblea Legislativa. El Senado, donde la resistencia del kirchnerismo es mayor, no ofrece un mejor panorama para el Gobierno.

Los tiempos apremian. La Argentina debe afrontar un vencimiento el 22 de marzo. Fuentes gubernamentales al tanto de las negociaciones dijeron a LA NACION que, una vez cerrado el acuerdo con el organismo, el eventual incumplimiento de ese plazo no sería un problema.

La idea del Gobierno de Alberto Fernández era lograr el envío al Parlamento antes de la apertura de las sesiones ordinarias, pero el debate por los números finales, a los que se sumó el contexto internacional marcado por la suba del petróleo luego de la invasión de Rusia a Ucrania, alargó los tiempos.

Diferencias internas

El acuerdo llevó al extremo las diferencias dentro de la coalición gobernante, pero también en la oposición, en especial luego de los dichos del Presidente en la apertura de sesiones.

Consultada por LA NACION, Cerruti no descartó que Máximo Kirchner y su sector voten en contra del acuerdo en el Congreso, aunque se mostró comprensiva con su postura. “Formamos parte de una coalición de gobierno donde cada uno puede expresar su postura, su posición y la mejor síntesis entre todos (...). No se trata o no de si acompaña o no las posturas del Gobierno, es parte del Gobierno, el sector que lidera el compañero Máximo Kirchner es un sector importantísimo, esperamos que lleve el debate de la manera que siempre lo ha hecho, con honestidad y buscando las diagonales para ponernos de acuerdo en lo que tenemos que ponernos de acuerdo”, sostuvo la portavoz.

Un rato antes, había augurado un debate “con mucha lealtad, con mucho pragmatismo”, como una forma elegante de cuestionar a los sectores del oficialismo referenciados en la vicepresidenta Cristina Kirchner que se resisten a aprobar el acuerdo.

Durante las últimas horas, fuentes del oficialismo atribuyeron la demora en presentar el acuerdo a una virtual “rebelión” de senadores oficialistas, que no fue del todo subsanada. Según fuentes cercanas al Presidente, “Alberto decidió presentar el proyecto igual, y que cada uno pague el costo político que tenga que pagar”.

En la conferencia de prensa, cuando le preguntaron a Cerruti si tenían los votos para aprobar en el Congreso el acuerdo con el FMI, ella contestó: “Tenemos la obligación de ser optimistas”.