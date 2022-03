Massa convocó a los principales bloques opositores para definir el cronograma del debate por el FMI

La Cámara de Diputados se apresta a recibir, mañana temprano, el acuerdo que selló el Gobierno con el FMI por la refinanciación de la deuda por 44.500 millones de dólares. El presidente del cuerpo, Sergio Massa, convocó a un almuerzo a los jefes de bloque que integran la Comisión de Presupuesto, a las autoridades de la comisión y de la Cámara para definir el esquema del debate que, se anticipa, arrancaría la semana próxima.

Del encuentro participarán, además de Massa, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, como así también los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio, del interbloque Federal y del interbloque de Provincias Unidas. Los representantes de la izquierda, de los libertarios y demás monobloques serán convocados para una reunión posterior, anticiparon los voceros de la presidencia del cuerpo.

El propósito de la reunión de mañana será acordar el cronograma de trabajo en la Comisión de Presupuesto, que comenzará con la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, a cargo de las negociaciones con el FMI. El oficialismo dedicará la semana próxima al debate en la comisión; su intención es llevar el acuerdo para su tratamiento en el recinto la semana subsiguiente.

El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, propuso que, además del equipo económico encabezado por Guzmán, también participen del debate los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri que firmaron en 2018 el acuerdo stand-by con el FMI, que ahora se procura refinanciar. Sin embargo, Juntos por el Cambio anticipó su rechazo a la propuesta.

Desde Juntos por el Cambio anticiparon que aprovecharán el encuentro con Massa para reclamar la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados. “La tarea parlamentaria está paralizada porque el oficialismo no nos convoca para definir la integración de las comisiones. Más allá del acuerdo con el FMI, hay otros temas urgentes que debemos resolver y hoy no podemos avanzar porque las comisiones no están constituidas”, enfatizaron en la oposición.