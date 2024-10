El Gobierno anunció que reestructurará la Casa de Moneda y que cerrará la ex Ciccone

Escuchar

Desde el Gobierno confirmaron este jueves que cerrarán la ex Ciccone Calcográfica y que además reestructurarán la Casa de la Moneda, horas después de que anunciaran que la iban a dar de baja pero luego se retractaran debido a que por una serie de contratos ya firmados no pueden hacerlo. Al justificar lo dicho, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló de supuestos “gastos excesivos” de esa entidad.

“El gobierno nacional va a avanzar con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone, así se la conoce, recordada por uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas, y se va a avanzar con la reestructuración de la Casa de la Moneda , una imprenta con severas ineficiencias”, informó el portavoz del presidente Javier Milei en su tradicional conferencia de prensa.

Con el “caso de corrupción” hizo referencia a la causa Ciccone, por cohecho y negociaciones incompatibles, que salpicó al exvice del kirchnerismo, Amado Boudou, quien utilizó como testaferro a Alejandro Vandenbroele para adquirir la firma y así hacerse de contratos con el Estado. En 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 5 años y diez meses de prisión contra el exfuncionario.

En tanto, y según Adorni, la “mala administración” de la Casa de la Moneda hizo que las deudas en esa entidad asciendan a US$371 millones, con un patrimonio negativo de US$78 millones y un bruto de US$20 millones.

“Por la decisión del kirchnerismo de negarse a emitir billetes de mayor denominación se gastaron US$4700 millones en importar, para solventar la Casa de la Moneda, que debería haberlos abastecido a la Argentina, pero como no daban abasto las impresoras, decidieron gastar este dineral; un delirio que representa la gestión de Massa, Fernández y la presidenta del Instituto Patria, la señora Kirchner”, dijo el vocero.

Más allá de estos “gastos excesivos”, el Gobierno se quejó por la incorporación de 211 personas que derivaron en que haya 1300 empleados en la Casa de la Moneda, como así también que se financien cuatro inmuebles, entre ellos un jardín de infantes, La Monedita, que gastaba $1.200.000 por mes por alumno, de acuerdo a los datos oficiales que expuso el portavoz. “La Monedita tenía 60 niños que iban allí al jardín y había 31 personas empleadas. O sea, había prácticamente cada dos chicos una persona contratada”, planteó.

“Además tenían servicio médico con ocho empleados. Los cuadruplicaron y gastaban US$370.000 por año: eso salía el servicio médico de este lugar. Imaginen el presupuesto, el despilfarro , que tenían dinero para administrar dentro de este delirio un jardín de infantes”, acotó.

Entonces, Adorni sintetizó, para justificar el ajuste que lleva adelante este gobierno: “En la Argentina que no imprime billetes, poco sentido tiene seguir con este despilfarro para mantener una estructura al servicio de los degenerados fiscales. La readecuación es el último clavo en el ataúd de la inflación. Como dijo Friedrich Hayek: ‘Dudo de que algún monopolio haya hecho tanto daño como el de la emisión de dinero’”.

Admitió, mientras, que habrá despidos, “como con el cierre de cualquier organismo”.

Por otra parte, el portavoz también anunció que Swiss Medical ingresará al Registro de Agentes de Seguros de Salud, lo que permitirá evitar la intermediación para entrar a esa prepaga, a través de “obras sociales fantasmas” que se quedaban con una comisión. “Los beneficiarios van a elegir sin costos adicionales y peajes, que ofician de caja negra y nadie saben dónde van a parar”, indicó.

Universidades y veto

Un día después de la masiva marcha universitaria y de que el Presidente haya decidido vetar la ley de financiamiento, el vocero dijo que el Gobierno no está en contra de girar fondos a las casas de estudio porque sus funcionarios son “defensores de la universidad pública”, pero reparó en que sí rechazan asignar partidas sin saber de dónde va a sacarse el dinero. “Eso se ha hecho por muchos años en la Argentina, fue el vehículo que nos trajo a hoy”, aseveró Adorni, quien dijo que este tema deberá tratarse con la discusión del Presupuesto, “sin demagogia y entendiendo que las universidades tienen que ser auditadas”.

“Ayer mucha gente se expresó de manera genuina y, lamentablemente, tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Massa, que le quitó $50.000 millones a la educación y les dejó 211% de inflación anual, que explica la pérdida del poder adquisitivo de la que se quejan los sectores universitarios. Hablando de hipocresía estuvo [Martín] Lousteau, que dice defender a los docentes, pero no tuvo ningún prurito para levantar la mano y cobrar 9 millones. Estuvieron [Horacio Rodríguez] Larretra, [Elisa] Carrió y otros personajes cuya alianza con el frente de izquierda demuestra su debilidad del sector. Estuvo hasta [Pablo] Moyano, que vaya a saber qué tiene que ver con el reclamo genuino de las universidades”, enumeró el vocero, en la misma línea que el Presidente, quien quiso marcar que la marcha fue cooptada por dirigentes opositores.

Incluso, denunció -basado en el Ministerio de Seguridad- que en algunos sectores no fue genuino el reclamo debido a que un referente de un comedor habría obligado a sus vecinos a marchar. “Les cobraba $1000 y si no iban, los multaba”, aseguró sin mayores precisiones. “Otro en Mendoza hizo lo mismo: a un trabajador de la intendencia lo obligaron a ir a una marcha con banderas que tenían el nombre del intendente. Un gremio docente de Tucumán envió un micro a Buenos Aires con personal no docente”, siguió.

En base a los cálculos que expuso y que hicieron en la Casa Rosada, la ley de financiamiento les costaría $1,5 billones.

Mientras que el Gobierno todavía no tiene los votos para garantizar el veto, Adorni dijo que apelan a explicar el apoyo del oficialismo a la universidad pública, pero también el desagrado que tienen con “la demagogia y el populismo”.

“Tomaban mate y tenían banderas con sus propios nombres atrás, que han recortado gastos en educación”, se quejó. Uno de los que apareció con un mate fue Massa.

Asimismo, el vocero no descartó ir a la Justicia si no logran blindar el veto en el Congreso.

Sobre una posible candidatura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Adorni comentó: “Tenés que preguntarle a Karina. Ella siempre se ha manifestado en acompañar al Presidente. Es un ser humano y como todos puede cambiar de opinión. 2027 es ciencia ficción. No creo que sea candidata en 2025, no me lo manifestó”.

En términos económicos, reiteró que todavía no hay fecha para la salida del cepo y que se hará cuando la inflación iguale al crawling peg, de 2% mensual. “Está mas cerca de lo que pensamos”, dijo, como otras veces, a la vez que aseguró que no está evaluado reactivar obras públicas nacionales.

