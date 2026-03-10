Macri habló desde Expoagro: la ironía con Kicillof y su relación con Milei

El expresidente Mauricio Macri habló este martes por la mañana desde Expoagro, el evento más importante del campo en el país que se desarrolla todos los años en San Nicolás de los Arroyos. Tras su saludo en la cena de expositores con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el exmandatario dijo que no conversó con él y se refirió además a su relación con Javier Milei, con quien mantiene desde hace meses un tenso vínculo.

“Lo quiero mucho”, ironizó Macri en diálogo con LN+ al ser consultado sobre el encuentro y apretón de manos con Kicillof durante la cena de apertura de Expoagro. Y luego sumó: “No tuve la oportunidad [de hablar]. Solamente fue un saludo formal, como corresponde”.

Saludo entre Axel Kicillof y Mauricio Macri en la cena de apertura de Expoagro 2026 Expoagro

En tanto, al ser consultado sobre su relación con Milei, indicó que “hace rato” no se hablan y no dio más detalles.

El lunes por la noche, el expresidente había respaldado el rumbo económico del Gobierno pero insistido con la baja de las retenciones al campo. En esa misma línea, Macri ahondó: “Veo a la Argentina luchando por ratificar la estabilidad macroeconómica y lograr empezar a generar una agenda de inversión y recuperar la confianza. No se logra bajar el riesgo país que es clave. El Gobierno sabe que todo empieza si logramos bajar el riesgo país por debajo de 400 puntos, así se puede invertir; así el ciudadano puede comprar cosas”.

Y agregó: “Acá hay energía, capacidad, innovación, espíritu emprendedor, crisis políticas y económicas, y el campo sigue para adelante. Se puede generar muchísimo más empleo si logramos que toda la política entienda la importancia del campo, la importancia de sacar las retenciones absurdas que penalizan la exportación”.

En la cena del lunes, el expresidente se expresó sobre el campo. “Uno soñaría con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto, ya lo hemos hablado, estúpido, que castiga al productor, al exportador, y que en ningún país del mundo existe. Generalmente, todos los países del mundo ponen subsidios”, consideró.

Javier Milei y Mauricio Macri Prensa Senado de la Nación

En esta edición de Expoagro participan más de 700 empresas expositoras, un número que refleja la expansión del evento dentro del calendario agroindustrial. “Me genera mucha alegría porque creo que podemos duplicar la producción de alimentos si trabajamos todos juntos”, afirmó y señaló que desde la política y los gobiernos se debe avanzar en obras clave para el desarrollo del sector.

“La infraestructura que hace falta sigue penando el campo: la falta de rutas, de trenes, de puertos”, indicó Macri. Y agregó que mejorar esas condiciones permitiría ampliar la producción y generar empleo.

Por otro lado, el líder de Pro advirtió sobre la necesidad de preparar al país frente a eventos climáticos extremos. “La Argentina tiene que sacar agua de donde está sobrando y llevar agua donde falta riego, porque está claro que el cambio ambiental está y que cada vez vamos a sufrir más sequías y más inundaciones”, dijo.

Respecto a las expectativas de los cambios impulsados por el Gobierno, Macri mencionó la reforma laboral: “Ahora, con esta reforma, esperemos que mejore”.

Para el expresidente, muchos de los problemas que enfrenta hoy el sector responden a reformas pendientes desde hace años. Tras ello consideró que aún existen resistencias a los cambios. “Todavía hay mucha gente que, en el desorden y en el abuso, se opone a transparentar las reglas del juego para que, en una economía más libre, cada uno pueda encontrar su lugar”, cerró.

Lejos de Milei -si bien en el Congreso Pro apoya a La Libertad Avanza en las reformas oficialistas- Macri está reorganizando su tropa en la posible búsqueda de un candidato para competirle al libertario en las presidenciales del 2027. La cúpula se reunirá el 19 de marzo.