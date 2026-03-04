Mahiques ya pasó por los despachos de Karina Milei y Adorni en la Casa Rosada, antes de su jura como nuevo ministro de Justicia

Después de promocionarlo como nuevo ministro de Justicia, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con Juan Bautista Mahiques en la Casa Rosada. El recién ingresado a las filas libertarias también estuvo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se sacó su primera foto como funcionario designado. Por la mañana, y desde Olivos, el presidente Javier Milei junto a su hermana y el exvocero habían anunciado su designación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Todo el poder del área quedó desde ahora concentrado en manos de la hermana presidencial y, por lo tanto, relegado el esquema del asesor Santiago Caputo.

Tanto Adorni como Mahiques posaron para la postal con sus manos enlazadas sobre la cintura al lado de una bandera argentina. El exfiscal general porteño lo hizo sin corbata, al estilo de vestimenta que patentó Pro años atrás.

Hoy recibí al doctor Juan Bautista Mahiques, flamante Ministro de Justicia de la Nación, con quien compartimos detalles de la nueva etapa que comienza.



Fin. pic.twitter.com/KRxF6IbQcC — Manuel Adorni (@madorni) March 4, 2026

Luego, tanto Karina Milei como Adorni, Mahiques y Santiago Viola, apoderado partidario de La Libertad Avanza y ungido número dos del área, también con terminal directa en la secretaria general, salieron juntos de Balcarce 50 mientras se movía a la par un dispositivo de la Casa Militar.

De momento, fuentes gubernamentales confirmaron a LA NACION que Mahiques asumirá como ministro de Justicia mañana a las 12, en una ceremonia que encabezará el Presidente, que se hará en la Casa Rosada y que reunirá a parte de la familia judicial.

Tal como contó este medio, Mahiques es hijo de Carlos Mahiques, camarista de la Casación Federal, máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema. En tanto, su hermano Ignacio es fiscal en la Ciudad y su otro hermano, Esteban, es funcionario de la Cancillería.

La jura

“Seguramente haya muchos jueces y fiscales en su jura”, comentaban fuentes al tanto este miércoles.

Carlos Mahiques, camarista de Casación y padre de Juan Bautista Mahiques Archivo

El ahora ministro Mahiques desde hace unos meses ya estaba en contacto con Karina Milei. También aseguran en los pasillos de Balcarce 50 que esta movida se veía venir tras bambalinas más allá de la resistencia del estratega Santiago Caputo, que estaba descreído del enroque. De momento perdió influencia sobre esta área del Estado justo en un momento donde hay que llenar casilleros vacantes en juzgados federales inferiores y, claro, dos puestos en la Corte Suprema de Justicia, entre otros desafíos.

Asumen en el Gobierno que Mahiques tiene como “objetivos” las “deudas” del Poder Judicial, entre ellas las vacantes que están incompletas. Sin embargo, marcan que el nuevo ministro no piensa hacer una elección “al voleo” sino que pretende “honrar su trayectoria judicial” y el conocimiento con el que cuenta de los personajes y vericuetos de ese mundo para seleccionar los posibles candidatos.

Asimismo, bajo su ala Mahiques buscará incorporar tecnología a la gestión judicial nacional, para de esa manera agilizar procesos que de otra forma pueden tardar semanas o meses, tal como hizo cuando estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal capitalino.

En una vía paralela, el estratega Caputo quedó herido por la decisión, a pesar de los vínculos que Mahiques tiene con parte de su equipo. Es que Sebastián Amerio, su principal terminal en la cartera de Justicia y quien manejaba los temas más calientes, quedó expulsado por el desembarco de Viola.

Sebastián Amerio, secretario de Justicia saliente

En la gestión anterior aseguraban que Amerio ya tenía listos los nombres para llenar las vacantes en los juzgados inferiores y que incluso en su cabeza estaban los candidatos para la Corte Suprema, entre ellos una mujer. Los caputistas lo imaginaban ministro. Esos planes quedaron ahora rotos.

Según pudo saber LA NACION, hasta hoy por la tarde entre Viola y Amerio no hubo contacto.

La noticia del cambio de roles encontró a Amerio en medio de un plenario de las comisiones de Administración y Financiera, y Reglamentación del Consejo de la Magistratura. “Voy a pedir aquí, por circunstancias de público conocimiento, que el vicepresidente [de la comisión] me reemplace, ya que estamos siendo convocados a Olivos o a Casa Rosada, ahora veré”, dijo.

Minutos tras el mediodía, Amerio pasó por Balcarce 50 y se internó en las oficinas de Caputo. Volvió a visitarlas antes de las 19 y se fue a las 20. Está confirmado que el exsecretario no tendrá un lugar en el Ministerio de Justicia, pero todavía hay expectativas sobre un posible redireccionamiento a otro rol. Siguen las conversaciones.