Manuel Adorni, tras el frío saludo de Milei y Villarruel: “La vicepresidenta no es parte del Gobierno”

Si hubo algo que no sorprendió durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso fue el saludo distante entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Apenas cruzaron una mirada inexpresiva. Consultado al respecto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue tajante: “No hay ninguna chance de volver a tener relación con la vicepresidenta, pero porque no es parte del Gobierno, no es parte de la gestión, no es parte de las decisiones”.

Este lunes, en una entrevista con radio El Observador, el funcionario fue consultado sobre el uso del celular por parte de Villarruel mientras Milei pronunciaba su discurso, que se extendió por más de una hora. “Hay que preguntarle a ella por qué estaba con el celular. No es algo tampoco que consideremos que tengamos que hacer una apreciación”, respondió, restándole relevancia al episodio.

“Lo que hay que poner en valor es el discurso del Presidente, más allá de la desatención que pudo haber existido y de los silbidos e insultos que efectivamente hubo por parte de la bancada kirchnerista”, agregó.

Saludo entre Milei y Villaruel

En su ingreso al Congreso, acompañado en todo momento por su hermana Karina Milei, el mandatario apenas le tendió la mano a la vicepresidenta, sin mediar palabra. La transmisión oficial, sin embargo, no mostró ese instante: el breve saludo quedó registrado por una cámara ajena a la señal del Gobierno.

Otra escena captada por la transmisión exhibió un roce físico que derivó en un leve empujón entre Villarruel y la secretaria general de la Presidencia. Según trascendió, la vicepresidenta intentaba ubicarse a la derecha del jefe de Estado para evitar quedar en un segundo plano.

Frío saludo entre Milei y Villarruel: “La vicepresidenta no es parte del Gobierno”, dijo Adorni. Comunicacion Senado

La tensión no es nueva. Apenas una semana antes, Villarruel había vuelto a marcar diferencias con quien fue su compañero de fórmula. Tras el avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo en el Congreso, la vicepresidenta cuestionó con dureza el modelo de apertura económica promovido por La Libertad Avanza (LLA) y advirtió que esa orientación “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”.