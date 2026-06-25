El Gobierno argentino dio detalles sobre la asistencia humanitaria que dará a Venezuela tras los terremotos

El Gobierno confirmó este jueves que brindará una asistencia humanitaria a Venezuela que incluye médicos, ambulancias, un avión Hércules de la Fuerza Aérea, brigadas de búsqueda y rescate, luego de que ese país sufriera una de sus tragedias más devastadoras tras dos terremotos con un saldo de 188 muertos y más de 1500 heridos.

Durante la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier dio detalles sobre los recursos que puso a disposición del gobierno de Delcy Rodríguez, que afronta graves daños estructurales, con edificios y viviendas colapsadas en diversas ciudades.

“Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar”, escribió a través de X.

Javier Milei y Delcy Rodríguez Collage

Tras ello, enumeró los recursos que dio en forma de colaboración: en términos de personal médico y de asistencia, hay médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos -junto con ambulancias, enfermeros y auxiliares- y expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

También hay a disposición cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios.

“Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército”, sumó.

La gestión libertaria ofreció un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

En paralelo, incluyó dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino; 134 carpas y 48 kits de cocina; y colchones, camillas y aires acondicionados.

El comunicado publicado por el vocero presidencial Adrián Ravier Captura

“Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población“, indicó Ravier.

El rol del Ministerio de Defensa

En tanto, el Ministerio de Defensa anunció que la Armada Argentina desplegará desde este viernes “personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas”.

La comunicación del Ministerio de Defensa

“Con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos, nuestros hombres, mujeres y perros de guerra se alistan para acompañar al pueblo venezolano”, destacó la cartera castrense desde las redes sociales.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, expresó que “ante la tragedia que atraviesa el pueblo venezolano”, la cartera a su cargo “mantiene alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para brindar asistencia humanitaria, en coordinación con la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y la Agencia Federal de Emergencias”.

El posteo del ministro de Defensa

“El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se encuentran, en coordinación con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados”, abundó.

El Gobierno anunció el ofrecimiento de asistencia humanitaria el jueves por la noche, en una declaración donde también se solidarizó con Venezuela.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, señaló que la administración de Javier Milei se encuentra “atenta a la evolución de la situación” y manifestaron su “disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse”.

El avión Hércules C130H

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, dictó el escrito.

Además, envió un mensaje a las víctimas y sus familias: “En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”.

Para este jueves por la tarde, se contabilizaban 188 muertos, más de 1500 heridos y 200 atrapados en los escombros. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, afirmó que al menos 25 de los fallecidos están en la capital. Las autoridades calculan que hay casi dos centenares de desaparecidos por la tragedia.