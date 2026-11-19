El gobierno de Javier Milei anunció este jueves que avanza en la compra de tres fragatas a Italia para la defensa de la Argentina. Así lo indicaron el Ministerio de Defensa, comandado por Carlos Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, en una Carta de Intención.

Se trata de la posible incorporación de hasta tres fragatas FCX20 de Fincantieri, en configuración de combate completa y con apoyo logístico integrado. Todavía resta profundizar los aspectos técnicos y operativos, trabajar sobre alternativas de financiamiento y avanzar hacia una eventual operación bajo un esquema Gobierno a Gobierno, indicaron desde la cartera de Defensa.

La fragata que busca comprar el Gobierno Presidencia

Además, el proyecto contempla la cesión de cuatro patrulleros clase Comandanti pertenecientes a la Marina Militar Italiana. Son unidades destinadas a seguridad marítima y defensa costera, patrullaje, participación en operaciones nacionales y combinadas, búsqueda y rescate y asistencia humanitaria. Pueden operar de manera independiente o integradas a un Grupo de Tareas Marítimo.

La reunión entre los ministros de Defensa de Argentina e Italia Presidencia

El Gobierno anunció que se trabaja en la incorporación de capacidad anfibia con buques de desembarco clase Santi, como los San Giorgio y San Giusto. “Estos buques permiten proyectar y desembarcar fuerzas, operar helicópteros y vehículos anfibios, funcionar como plataforma de comando y sostener operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. Su capacidad de transporte, cubierta de vuelo, dique inundable e instalaciones médicas los convierte además en plataformas de gran valor logístico y operacional”, agregó el ministerio.

La reunión entre los ministerios de Defensa de Argentina e Italia Presidencia

Según el Gobierno, la incorporación de este conjunto de unidades “permitiría recuperar capacidades navales, ampliar la presencia y el control sobre los espacios marítimos, mejorar la interoperabilidad y fortalecer la capacidad de respuesta de la Armada Argentina” y que el objetivo es “reconstruir una capacidad de superficie moderna y sostenible, preparada para proteger los intereses estratégicos del país durante las próximas décadas”.

“Es parte de la decisión de transformar nuestros vínculos estratégicos en capacidades concretas y empezar a construir la Armada que la Argentina necesita para el futuro”, marcó Defensa en el comunicado con el anuncio.