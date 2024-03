Escuchar

En medio de la escalada de violencia que azota a la ciudad de Rosario, en la cual en la última semana fueron asesinadas 4 personas inocentes, el Gobierno nacional trabaja para modificar la ley de Seguridad Interior y así dar participación a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. “Estamos evaluando enviar una nueva ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas (FFAA) puedan tomar algunas acciones adicionales”, dijo este martes al mediodía el presidente, Javier Milei, al anunciar los cambios que se buscarán a nivel parlamentario. Hasta ahora el aporte de las FFAA es logístico, ya que están impedidos de actuar en seguridad interna.

Poco después de las declaraciones del mandatario, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de la medida, previa formación de las FFAA en acciones preventivas. “Estamos viviendo hechos terroristas que tienen el claro objetivo de infundir terror, por lo tanto hay que ser prácticos y facilitar que vengan las Fuerzas Armadas a darles paz a los rosarinos”, dijo el radical santafesino en declaraciones a LN+.

Milei marcó que esta modificación no implicará que de ahora en más los agentes de las FFAA puedan disparar, sino que aclaró: “Quiere decir que van a tomar acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo. Está reglamentada la forma en la cual tomas acciones, no es cualquier forma, está determinado el formato”. En tanto una fuente consultada por este diario detalló: “La idea es que las fuerzas puedan actuar y no tengan las manos tan atadas, pero todo siempre desde un marco de legalidad y contemplando todos los aspectos técnicos” , completaron las fuentes consultadas.

El presidente Javier Milei junto al diputado nacional y nueva incorporación a La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert

El cambio, sobre el que se trabaja el Ejecutivo, a través de los equipos de las carteras de Seguridad y Defensa, por estas horas sería la modificación del artículo 27 de la ley, apuntando a incluir ahí conceptos como “narcoterrorismo” para que “las fuerzas puedan actuar en el territorio” , según pudo reconstruir LA NACION de fuentes del tema. La idea del Ejecutivo es poder presentarlo en el correr de esta semana en el Congreso de la Nación para su tratamiento.

El artículo 27 tal y como está actualmente sostiene que: “En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.

Eso es exactamente lo que sucede actualmente con lo que se decidió para Rosario, en el que apoyo que las Fuerzas Armadas brindarán en el territorio es a través de apoyo vehicular, con camiones, helicópteros, colectivos, autos y camionetas, a nivel comunicacional y con personal de apoyo como ingenieros, enfermeros, médicos, y cocineros de campaña, entre otros. Todo lo cual está llegando junto con las fuerzas federales, con un número de alrededor de 450 efectivos, que Nación sumó al trabajo en la provincia.

Un cambio que empezó a tomar forma en suelo rosarino

La idea de introducir cambios en la ley de Seguridad Interior comenzó a tomar forma en las últimas horas, entre el ministro de Defensa, Luis Petri, de quien dependen las FFAA y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lidera todo el “Operativo Bandera” en la ciudad santafesina en la que el Gobierno nacional activó el Comité de Crisis y avanzó con un paquete de medidas para combatir los ataques de sectores narcos que infunden miedo en la ciudad a través de diferentes ataques y amenazas de seguir matando inocentes.

Bullrich y Petri viajaron a Rosario este lunes, en el que entre otras cosas participaron de una conferencia de prensa conjunta con las autoridades locales, el gobernado Pullaro y el intendente rosarino, Pablo Javkin. Petri volvió el lunes a la noche a Buenos Aires y Bullrich se quedó participando de operativos durante la noche como una forma de acompañamiento a los efectivos que comenzaron a llegar el mismo lunes. El funcionario comenzó a trabajar en el paper para introducir los cambios, para luego avanzar junto a su excompañera de fórmula presidencial.

Milei y Petri, con atuendo militar

“Es algo que estuvimos discutiendo hoy en el Gabinete, lo que pasa es que Petri trajo la ley y Patricia [Bullrich] estaba en el avión. Me pareció imprudente tomar una decisión final cuando faltaba una de las partes”, detalló el mandatario en la entrevista en la que realizó el anuncio respecto de que la ministra estaba volviendo.

La mañana de este martes, quien se refirió al tema fue el gobernador de Córdoba, provincia limítrofe a Santa Fe, Martín Llaryora. En el marco de su presentación en AmCham Summit 2024, Llaryora se refirió a la situación en Rosario y apoyó la intervención del Ejército. ”Lo que hace el narcotráfico es una prueba, si gana la batalla de Rosario, después va a ir por otras ciudades”, sostuvo. “Hoy la consigna es ‘Rosario somos todos’. Yo siempre dije que necesitamos sí o sí la intervención del Ejército. Si tenemos que cambiar normativas o leyes, el Ejército ya es una fuerza de la democracia y tiene que estar acompañando en la lucha contra el narcotráfico en este momento”, expresó.

El anuncio sorprendió a las FFAA, ámbito en el que existen dudas y temores sobre el envío de militares a las operaciones para combatir el vance el narcotráfico en Rosario.”Se están evaluando alternativas entre los ministerios de Seguridad y de Defensa, todas ellas dentro del marco legal vigente. Todo cambio legal debe ser avalado por el Congreso”, explicaron a LA NACION fuentes castrenses al tanto de las órdenes impartidas por el Presidente. Hay coincidencia en que el paso de la reforma por el Congreso demorará un tiempo, por lo que no pueden esperarse novedades inmediatas.