Con la ausencia de Adorni, Karina Milei lanzó la escuela de dirigentes de LLA en la Capital

Mientras La Libertad Avanza (LLA) baraja sus alternativas rumbo a 2027 en la ciudad de Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei lanzó, ayer, una escuela de dirigentes del partido en el distrito. En la fuerza libertaria esperan formar cuadros técnicos para un eventual desembarco del sello violeta en el Ejecutivo porteño y apuntalar la agenda de la Casa Rosada en el tradicional bastión de Pro.

El acto de inauguración se realizó sin el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había sido anunciado como director de la escuela de dirigentes, antes de que estallara el escándalo en torno a sus viajes al exterior y sus propiedades. Según pudo saber LA NACION, el funcionario finalmente no estará al frente del instituto de formación.

“Es importante tener la escuela para que nosotros podamos llevar las ideas de Javier [Milei] a todos lados”, aseguró Karina Milei en el evento que se realizó ayer en el barrio porteño de Recoleta. La secretaria general de la Presidencia aseguró que esta iniciativa busca colaborar con el crecimiento de LLA en la ciudad de Buenos Aires y apuntalar la reelección del primer mandatario en 2027.

FORMANDO DIRIGENTES PARA TRANSFORMAR LA CIUDAD



De la mano de @JMilei y @KarinaMileiOk, lanzamos nuestra Escuela de Dirigentes.



Formación, liderazgo y gestión para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Ciudad.



Vamos a hacer grande CABA otra vez. VLLC! pic.twitter.com/4w2Go7FVUh — La Libertad Avanza CABA (@LLA_CABA) June 8, 2026

El proyecto también apunta a formar cuadros técnicos “comprometidos con los valores de la libertad y preparados para desempeñarse en áreas de gestión, administración pública, formulación de políticas y liderazgo institucional”. En LLA se preparan para un eventual desembarco del sello violeta en el Ejecutivo porteño.

Aún no está definida cuál será la estrategia que seguirá el espacio para alcanzar ese objetivo.

Pese a que Karina Milei había dicho semanas atrás durante una reunión reservada con Bullrich y legisladores porteños que no haría un acuerdo con Pro, una de las alternativas que contemplan ahora los libertarios es volver a confluir, como en octubre pasado, con el partido de Jorge Macri. El jefe de gobierno ya confirmó que irá por la reelección en 2027, pero no se cierra a la posibilidad de disputar una PASO con algún candidato libertario en el distrito o llegar a una fórmula conjunta.

Karina Milei lanzó una escuela para formar cuadros técnicos para un eventual desembarco en el Ejecutivo porteño en 2027 Prensa LLA

Otra de las posibilidades de LLA es volver a competir en soledad, como lo hizo en los comicios porteños de mayo de 2025, cuando la boleta que encabezara Manuel Adorni logró imponerse con alrededor del 30% de los votos y duplicó la cosecha de Pro.

Adorni, corrido

Con ese triunfo en la ciudad, el nombre del ministro coordinador había cobrado fuerza como un posible candidato de LLA a la jefatura de gobierno. El jefe de gabinete había acordado con Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario y alfil de Karina Milei en la ciudad, los proyectos que impulsaría la bancada violeta en la legislatura porteña.

Así, Adorni contaba con el aval de la Secretaria General de la Presidencia, quien, como contó LA NACION, lo había elegido para conducir el armado de equipos técnicos en la ciudad. En febrero, cuando se conoció que LLA pondría en marcha una escuela de dirigentes, fuentes de Casa Rosada habían confirmado a este medio que Adorni asumiría como su director.

Ayer, sin embargo, el jefe de Gabinete no participó del acto de lanzamiento del instituto de formación. Ante la consulta de este medio, en LLA confirmaron que el ministro coordinador finalmente no estará al frente de la escuela, pero negaron que haya sido corrido por las sospechas de corrupción que lo aquejan desde hace meses.

En febrero, se preveía que Manuel Adorni asumiera como director de la escuela de dirigentes, pero se terminó por descartar esa posibilidad Marcelo Aguilar - La Nación

“[Adorni] era una opción, pero también se estaban analizando otras opciones. No es que quedó corrido, sino que lo que se buscaba era tener un perfil más académico para el director de la escuela y no un perfil político, por lo menos en esta instancia”, explicaron en el partido.

Descartan que las sucesivas revelaciones sobre el aumento de su patrimonio y la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito -que opacaron su protagonismo en la ciudad y lo dejaron fuera de competencia por el Ejecutivo- hayan influido en las definiciones en torno a la conducción de la escuela.

Adorni enfrenta una semana crucial. En el Gobierno afirman que presentará en los próximos días su declaración jurada.

El director del Instituto de Formación finalmente será Fernando Pedrosa, historiador y docente de la Universidad de Buenos Aires. En línea con este perfil técnico, la escuela contará con la participación de especialistas, pero también de funcionarios que acompañan al Presidente en la administración nacional.

Según confirmaron en LLA a LA NACION, los ministros Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger serán directores de dos cursos que se dictarán en la escuela: uno de Economía y otro de Desregulación, en sintonía con los cargos que ocupan en el gabinete libertario.

Como contó este medio, sus nombres son algunos de los que barajan en la cúpula del partido de Milei para competir en la ciudad tras la baja de Adorni y los gestos de autonomía de Patricia Bullrich.

El bloque de legisladores porteños de LLA en el acto de lanzamiento de la escuela de dirigentes a cargo de Karina Milei Prensa LLA

La escuela también desarrollará un Laboratorio de Ideas “pensado como un ámbito permanente de análisis, debate y elaboración de propuestas innovadoras para enfrentar los principales desafíos que atraviesa la ciudad de Buenos Aires”.

Del acto de lanzamiento participaron los legisladores porteños del bloque de LLA, entre ellos la presidenta de la bancada, Pilar Ramírez. Quien no se sumó al evento fue Juan Pablo Arenaza, lugarteniente de Bullrich en la ciudad.

Según pudo saber LA NACION, su ausencia atendió a motivos personales y no a los sucesivos desmarques de la actual senadora respecto de los hermanos Milei que tensionaron la relación con la secretaria general de la Presidencia.