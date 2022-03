El Gobierno blanqueó bonificaciones a las fuerzas de seguridad y oficializó nuevas escalas salariales

El Gobierno blanqueó este miércoles, a través del Boletín Oficial, distintas bonificaciones y suplementos de los efectivos de las fuerzas de seguridad y oficializó así las nuevas escalas salariales a partir de abril de los miembros de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

A través del decreto 142, el presidente Alberto Fernández oficializó los nuevos sueldos de las miembros de la fuerzas de seguridad al integrar en los haberes “sumas remunerativas y no bonificables y/o sumas no remunerativas y no bonificables” que se han añadido a lo largo de 25 años. Varios fallos judiciales motivaron los cambios que comenzaron en 2020 y se desarrollaron a lo largo de distintas etapas.

Escala salarial de la Gendarmería Nacional. Boletín Oficial

En el caso de la Gendarmería, el haber mensual del gendarme de menor categoría se estipuló en $73.919, mientras que el comandante general de la fuerza, el mayor cargo, se estipulo en $244.332. En tanto, un subalferez, que se encuentra en la mitad del escalafón, percibirá un sueldo de $101.030

Dentro de la Prefectura, un marinero, el menor cargo en la fuerza, percibirá un sueldo base de $79.999, mientras que un prefecto general, el cargo más alto, tendrá un haber mensual de $244.332. Un oficial ayudante, en la mitad del escalafón, cobrará $101.530

Escala salarial de la Prefectura Naval. Boletín Oficial

El menor salario en la Policía Federal es de $80.887 y lo percibirá un auxiliar de 7° en la fuerza. El comisario general, el máximo grado dentro de la institución, tendrá un haber mensual de $317.384. Un cabo, ubicado en la mitad del escalafón, recibirá $103.034

La Policía de Seguridad Aeroportuaria, la más joven de las tres fuerzas, tiene una estructura jerárquica considerablemente menor y sus salarios también presentan diferencias. El aspirante a oficial percibirá desde abril un sueldo de $21.768, y el oficial ayudante, el grado siguiente $62.769. El Comisionado General, el cargo más alto, recibirá $148.924

Escala salarial de la Policía Federal Boletín Oficial

Por otro lado, el decreto firmado por el Presidente, junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estableció una compensación por “Recargo de Servicio”, destinada “al personal en actividad que cumpla con una jornada extraordinaria de labor diaria”.

En el caso de Prefectura y Gendarmería, esa compensación, según cargo jerárquico, se ubica en un monto de $1207 a $3084, siempre que la tarea suponga un tiempo extra de entre tres y cinco horas. Si se superan las cinco horas, el recargo por servicio trepa a un valor de entre $2414 y $6186

Escala salarial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Boletín Oficial

Para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Recargo por Servicio se ubica entre $1290 y $3084 en caso que la tarea se desarrolle entre las tres y las cinco horas. Si se superan las cinco horas, el monto varía desde $2581 hasta $6186

Suplementos

“La existencia de sumas con estas características se ha mantenido de manera continua, bajo distintas modalidades y conceptos, desde hace más de 25 años”, se argumentó en el texto. Según se especificó, estas bonificaciones “trajeron como consecuencia la afectación de los recursos destinados a las respectivas obras sociales y al sistema previsional” y “provocaron la distorsión de la escala salarial y mantuvieron un alto grado de litigiosidad”.

En concreto, se eliminaron los suplementos particulares por “Cumplimiento de Tareas Específicas de Seguridad”, “por Mayor Exigencia de Servicio”, “por Disponibilidad Permanente para el Cargo” y “por Disponibilidad Permanente para la Función” que percibe el personal con estado militar de gendarme y el personal con estado policial en actividad de la Prefectura.

Policía Federal. Policía Federal

A su vez, se suprimieron los suplementos particulares “por Función Técnica de Apoyo”, “por Función Policial Operativa”, “por Función de Investigaciones” y “por Responsabilidad por Cargo o Función” que percibe el personal policial en actividad y el personal auxiliar de seguridad y defensa, según corresponda, de la Policía Federal.

Y en el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se suprimieron los suplementos particulares por “Actividad Riesgosa” y “por Exigencia del Servicio de Seguridad Aeroportuaria” que percibe el personal policial que reviste en servicio activo.