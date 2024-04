El Gobierno busca recomponer con las provincias de la región centro, que protestan por el corte de fondos a las cajas previsionales

Escuchar

CÓRDOBA.- La del centro era la región con cuyos gobernadores le faltaba reunirse al ministro del Interior, Guillermo Francos, en su rueda de negociaciones para conseguir la aprobación del nuevo proyecto de ley de Bases. El turno será el martes próximo, cuando se verá con el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro y el entrerriano Rogelio Frigerio. Si bien con los dos últimos ya estuvo durante el encuentro con mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC), esta será la oportunidad de hablar de la agenda regional.

El contexto será la XVII Reunión Institucional y Junta de gobernadores de la Región Centro que se desarrollará en la ciudad de Paraná, muy similar al que se dio en el encuentro de Francos con los mandatarios del Norte Grande. La Región Centro es una zona productiva clave para la argentina; sus tres gobernadores hicieron un frente común cuando se discutió el primer proyecto de ley ómnibus contra la suba de retenciones que impulsaba el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los tres mandatarios comparten el problema del corte de las transferencias de Anses a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. El reclamo ya fue planteado por los mandatarios de JxC y por Llaryora en las conversaciones que vienen manteniendo con Francos. Aunque los gobernadores esperan un decreto que corrija o anule el que eliminó la obligación de los giros, eso todavía no se concretó.

El ministro Guillermo Francos, cuando estuvo con los gobernadores del norte, en Salta Javier Corbalán - LA NACION

Ante la insistencia de Francos de que el dinero está y que se reanudarán los giros, los tres decidieron esperar para ir a la Justicia, pero esa alternativa no está descartada. Si bien desde enero las cajas no reciben un peso del Gobierno nacional, el DNU blanqueó la situación para con los 13 sistemas previsionales no transferidos e interrumpió la obligación de Anses que figuraba en la ley de presupuesto 2023, prorrogado por la administración de Javier Milei.

Aunque hasta hace unas semanas en la Casa Rosada tenían dudas sobre qué harían los diputados cordobeses con el proyecto de ley de Bases, Llaryora adelantó que firmará el Pacto de Mayo, con lo cual avaló declaraciones de su vicegobernadora en el sentido de que acompañará también la ley. El 25 de mayo será el anfitrión de la ceremonia de suscripción del acuerdo, del que participaría la mayoría de mandatarios, salvo el santacruceño Claudio Vidal que advirtió que sin recursos no firma y los peronistas más radicalizados. En total serían cinco.

Hace unos días, Llaryora enfatizó que para Córdoba no representa “ningún inconveniente” adherir al acuerdo. “Firmar eso me parece muy bueno porque le da al país un contexto para que tengamos una guía. Porque si el país hiciera lo que hace Córdoba desde hace muchos años, a la Argentina le hubiera ido muy distinto, no estaríamos en esta situación tan difícil. Estaríamos muchísimo mejor”, dijo.

La canciller Diana Mondino se reunió esta semana con el gobernador cordobés Llaryora

Llaryora, que en la semana recibió a la canciller Diana Mondini, añadió: “Cuénteme a mí para firmar el pacto. Para empezar y ponernos de acuerdo esos 10 puntos están bien. Y Córdoba los va a firmar”. En esa línea sostuvo que hace tiempo que en la provincia “se cumplen” varios aspectos, como es el caso del superávit fiscal o la apertura al mundo.

Antes su vicegobernadora, Myrian Prunotto, había destacado el vínculo que el gobernador mantiene con Francos en las negociaciones por el proyecto de ley Bases. Planteó que en el primer intento los legisladores nacionales por la provincia no acompañaron algunos puntos “en defensa de los intereses de los cordobeses” pero ahora “vamos a acompañar, al igual que con el Pacto de Mayo. Nuestro gobernador fue el primero en decir que estaba de acuerdo con este asunto”.