El Gobierno califica de “política” a la marcha federal por la salud que impulsó Kicillof

El Gobierno nacional considera que la marcha federal que mañana arribará a la ciudad de Buenos Aires para protestar por el estado de la salud pública en todo el país tiene “un claro tinte político”, por el que responsabilizó directamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Fuentes gubernamentales dijeron a LA NACION que “mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las Provincias, la PBA no sólo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud”.

En la antesala de la marcha, que tendrá su epicentro frente al Ministerio de Salud, sobre la avenida 9 de Julio, desde las 13, se reunieron este martes los ministros Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano), quienes firmaron un convenio para “simplificar y unificar la expedición de títulos universitarios junto con la Matrícula Nacional de los profesionales de la salud”.

La ministra Sandra Pettovello firmó un convenio con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para simplificar y unificar la expedición de títulos universitarios junto con la Matrícula Nacional de los profesionales de la salud.



Con esta iniciativa, ambos Ministerios… pic.twitter.com/eLQHDo0lt7 — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) May 19, 2026

En el gobierno libertario aseguran que “el gobernador Kicillof, el ministro de Salud Nicolás Kreplak, distintos funcionarios bonaerenses y gremios como ATE, CIPPEC y FESPROSA están convocando activamente en redes” a la marcha, mientras que “el Estado Nacional invierte casi 2 billones de pesos en la salud de los bonaerenses y la Provincia debe más de 644 mil millones a los hospitales SAMIC de gestión compartida con Nación”.

Al apuntar contra Kicillof y su gestión en salud, desde el gobierno de Javier Milei afirmaron que “IOMA le debe a estos mismos hospitales SAMIC y a los hospitales nacionales 14.700 millones de pesos de atención a los afiliados”, mientras que “a través de los distintos programas y atención a pacientes, el Ministerio de Salud de la Nación invierte 1.812.000.000.000 (1.8 billones) de pesos”.

“Estos programas son por la atención de los pacientes de la provincia de Buenos Aires en los hospitales nacionales y SAMIC, medicamentos oncológicos y de alto costo, vacunas, prótesis pagadas por el Garrahan, tratamientos e internaciones de alta complejidad, programas de discapacidad, de prevención de adicciones, del Remediar, de programas de curso de vida y Sumar+”, indicaron las fuentes consultadas.