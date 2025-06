El Gobierno confirmó que vetará cualquier ley que aumente las jubilaciones

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la posibilidad de que el Congreso apruebe esta semana los proyectos que buscan una reforma previsional que otorgue un aumento a los jubilados o mejoras a los subsidios por discapacidad. “Nosotros sostenemos desde siempre que no existen los recursos para esto”, explicó.

De esta forma, el funcionario adelantó que, en caso de que se oficialicen las normativas, el Gobierno vetará los proyectos de ley. “¿De dónde salen los recursos para generar ese incremento? Por más que pongan aumento de partidas, si no están los recursos de ninguna manera va a poder aprobarse una ley de esta manera", ratificó este lunes.

En diálogo con Radio Rivadavia, Francos subrayó que no existen recursos en el Estado para financiar los proyectos de la oposición y sentenció: “No hay magia acá, si no están los fondos, no se pueden establecer los gastos. Caso contrario, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la va a vetar”.

El jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos. Natacha Pisarenko - AP

La sesión en la que la oposición busca tratar el proyecto está convocada para este miércoles en Diputados. El jefe de Gabinete consideró que es necesaria una reforma laboral “para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado según las pautas internacionales para un sistema previsional”.

De esta forma, aclaró que “una reforma laboral no va a tener impacto inmediato”, ya que llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro y será necesaria también una reforma tributaria”.

Hasta el momento, en Diputados existen 11 proyectos de ley con dictamen vinculados con cambios en el sistema jubilatorio. Las propuestas firmadas por legisladores de la oposición incluyen la reposición, por dos años, de un sistema de compra de aportes -moratoria- para personas en edad de jubilarse; la puesta en vigencia de prestaciones de montos proporcionales para quienes tengan aportes, pero no lleguen a los 30 años exigidos por ley; la eliminación del requisito de 30 años de contribuciones; cambios a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); un aumento para todos los haberes de 7,2%, y un reajuste del monto del bono de $70.000 que cobran quienes tienen ingresos más bajos.

En las últimas semanas, las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, escucharon a varios expertos en temas jubilatorios. Diputados

Por su parte, legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y algunos del Pro pusieron su firma en un proyecto que solo busca disponer la creación de la “Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma integral del sistema previsional argentino”, cuya misión sería trabajar durante ocho meses (a partir de la eventual aprobación de la ley), para exponer conclusiones sobre los posibles cambios en materia previsional.

Luego, tendrían 30 días corridos (o 90, si media una prórroga), para presentar “propuestas concretas”, en un anteproyecto de ley “acompañado de sus fundamentos técnicos, jurídicos y económicos” y de una estimación del impacto presupuestario que tendría su aplicación.

En su informe sobre la gestión gubernamental, Francos había confirmado que seguía en pie un plan de compra de aportes para mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años, tal como dispone la Ley 27.705.

Asimismo, por el plan de moratoria de aportes jubilatorios que rigió entre mediados de marzo de 2023 y 2025, se otorgaron beneficios previsionales a 580.623 personas, de las cuales el 40% es de la provincia de Buenos Aires; además, seis de cada diez son mujeres y cuatro de cada diez, varones. El haber mensual promedio en esos casos es un 4,2% más alto que el mínimo y el 90% es equivalente a esa prestación básica.