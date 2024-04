El Gobierno cree que el conflicto presupuestario con las universidades está saldado y que la marcha tiene fines políticos

Escuchar

El Gobierno considera que el reclamo presupuestario de las universidades nacionales quedó saldado con su propuesta de aumento de recursos elevada a fines de la semana pasada. No obstante, la marcha universitaria prevista para este martes se mantiene y se multiplican los mensajes críticos de funcionarios del Gobierno, como el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“El tema está arreglado con las universidades; la marcha no, porque tiene fines políticos” , afirmó a LA NACION una calificada fuente del Gobierno. La sentencia sobre la solución del diferendo presupuestario no es compartida por las autoridades universitarias, que en un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundido el jueves subrayaron que “no se trata de un acuerdo, sino de un anuncio del Gobierno”.

La propuesta oficial consiste en un 140% de aumento para la asignación por gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, en dos pagos, y fue comunicada el mismo jueves. El presupuesto subiría, así, a más de 14.000 millones de pesos por mes.

“Siguen operando con las premisas del ‘antiguo régimen’. Como si los ‘estudiantes’ fueran sagrados”, reprochó la fuente oficial consultada al referirse al mantenimiento de la movilización.

La marcha de las universidades nacionales aglutinará a diversos sectores de la oposición al Gobierno, como fracciones del radicalismo, del peronismo y de la izquierda.

Guillermo Francos, ministro del Interior, criticó al rector de la UBA Javier Corbalan

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en la red social X que “el berrinche [universitario]es el mismo que el de otros sectores que ven afectado ‘su negocio’” y que “todo lo que dice el Presidente es cierto: la gente es prioridad mil para algunos políticos”.

Este domingo, Milei reposteó mensajes en la red social X de cuentas afines a La Libertad Avanza que defendieron el ajuste en las universidades y la realización de auditorías sobre sus erogaciones.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, cruzó al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, quien el viernes había advertido que “si no dan los fondos”, la casa de altos estudios tendrá que “cerrar”. Francos replicó, en declaraciones a Radio Rivadavia: “Todos tendrían que entender el momento que estamos viviendo y hacer su aporte. Si el rector de la Universidad de Buenos Aires cree que la forma de transitar este momento es cerrando la universidad, me parece que es alguien que no está capacitado para estar al frente de la Universidad de Buenos Aires”.

También respaldó la postura oficial el legislador Ramiro Marra, recientemente reivindicado al ser ungido jefe del bloque libertario en la Legislatura porteña, luego de un período de distancia con Milei. “Se está centralizando mucho en la UBA. Hay que darle más prioridad a la educación inicial, a la primaria y a la secundaria, porque los chicos no terminan el colegio”, sostuvo el sábado, en el programa La Noche de Mirtha.

