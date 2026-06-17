El Gobierno creó un plus salarial para militares con títulos universitarios
Lo oficializó a través del Decreto 473/2026; la administración mileísta busca incentivar la formación profesional y mejorar la retención de personal especializado en el ámbito militar
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El Gobierno creó este miércoles un nuevo régimen de plus salarial para el personal de las Fuerzas Armadas con título terciario, o universitario de grado o de posgrado. La norma se oficializó a través del Decreto 473/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida, según la administración de Javier Milei, busca incentivar la formación profesional y mejorar la retención de personal especializado en el ámbito militar.
Hasta ahora, la Ley para el Personal Militar (1971) contemplaba un suplemento particular por título terciario, que sólo alcanzaba a determinados efectivos que hubieran obtenido una formación específica vinculada con sus funciones. Con el nuevo esquema, ese régimen es reemplazado por un plus que podrá percibir cualquier integrante de las Fuerzas Armadas que posea títulos afines a las tareas que desempeña.
El beneficio establece tres escalas según el nivel educativo alcanzado. Quienes acrediten títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado recibirán un adicional equivalente al 25% de su haber mensual. En tanto, los profesionales con títulos universitarios de grado de al menos cuatro años de duración cobrarán un suplemento del 15%, mientras que quienes posean tecnicaturas o títulos superiores de dos años o más percibirán un adicional del 10%.
Este nuevo régimen también alcanza al personal retirado y a los pensionados. El decreto dispone que aquellos militares que hayan obtenido alguno de estos títulos antes de pasar a retiro mantendrán el derecho al suplemento en el cálculo de sus haberes, beneficio que también podrá trasladarse a los familiares con derecho a pensión.
En los fundamentos, el Gobierno argumenta que las Fuerzas Armadas atraviesan un proceso de modernización que requiere “el dominio de disciplinas universitarias tales como la ingeniería, la informática, el derecho internacional humanitario, la medicina, la logística avanzada y la ciberseguridad”. Según sostiene, la demora en brindar incentivos económicos para quienes poseen formación superior “implica resignar, en un momento crítico, la posibilidad de contar con personal altamente calificado en áreas que afectan directamente a la Defensa Nacional”.
Además, el decreto establece una norma de resguardo para evitar que el nuevo sistema perjudique a quienes ya cobraban el anterior suplemento por título terciario. En esos casos, si la aplicación del nuevo régimen implicara una reducción salarial, se mantendrá una compensación hasta que la diferencia sea absorbida por la evolución de la carrera o por la obtención de títulos de mayor nivel.
La norma entrará en vigencia el 1 de julio y el gasto será afrontado con partidas del presupuesto vigente del Ministerio de Defensa.
Como se trata de un DNU, deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su posterior tratamiento legislativo.
Cuánto cobra el personal militar
A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el sexto mes del año, sin contar el aguinaldo:
|Grado
|Haber mensual junio 2026
Teniente General, Almirante, Brigadier General
$3.161.227
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
$2.819.120
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
$2.568.496
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
$2.249.776
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
$1.956.072
Suboficial Mayor
$1.580.610
Mayor, Capitán de Corbeta
$1.541.059
Suboficial Principal
$1.401.249
Capitán, Teniente de Navío
$1.276.302
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
$1.242.227
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
$1.135.195
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
$1.092.677
Teniente, Teniente de Corbeta
$1.023.416
Sargento, Cabo Principal
$980.975
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
$926.881
Cabo Primero
$880.369
Cabo, Cabo Segundo
$814.831
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
$742.200
Voluntario 2da., Marinero 2da.
$686.838
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