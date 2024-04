Adorni volvió a responder preguntas sobre los perros de Milei: “Es meterse con su familia”

Escuchar

A pesar de haberse referido al tema un par de días atrás, al vocero presidencial, Manuel Adorni, le volvieron a consultar sobre los perros del presidente Javier Milei durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “Muy desubicado”, lanzó el portavoz y agregó: “Es meterse con su familia”.

El periodista Jonathan Heguier, de El Destape TV, además de preguntarle al vocero libertario sobre la responsabilidad de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras la marcha universitaria, le consultó sobre la cantidad de perros que posee el mandatario. “No quedó muy claro todavía si son cuatro o cinco, vos decías que no importa el número. Que haya cuatro o cinco perros ya no es el problema del Presidente sino de todos los argentinos”, comenzó.

“Porque si el Presidente tiene cuatro y ve cinco estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad, por eso nos interesa el número de los perros”, continuó.

Con un evidente malestar, Adorni lo cruzó con dureza. “Lo que sugerís me parece de una falta de respeto, sobre decir que Milei habla con cosas que no existen. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia”, respondió. Tras ello, agregó: “Tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones. Lo que dijiste me parece absolutamente desubicado”.

La última vez que el presidente Milei mostró novedades sobre la convivencia de sus perros fue en enero, cuando reveló la construcción de los caniles para sus mascotas en la Quinta de Olivos para que vivan con él en la residencia presidencial.

Afortunadamente estamos avanzando en la construcción de los caniles... ya pronto mis HIJITOS vendrán a vivir a la Quinta de Olivos conmigo...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/6AtZ7R6Veo — Javier Milei (@JMilei) January 13, 2024

Apenas esta semana, Adorni ya había respondido una pregunta sobre los mastines ingleses que residen con el Presidente. Cuando estaba finalizando la conferencia el lunes, Fabián Waldman, de FM La Patriada, hizo una pregunta que “descolocó” a Adorni: “Hay una duda. Por ahí es un tema banal. Muchos se preguntan si hay cuatro o cinco perros en la quinta de Olivos y consultarte respecto de esta situación”.

Tras ello, Adorni reaccionó: “Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei, no entiendo en qué te cambia, que sean cuatro perros, que sean cinco perros o 43 conejos ¿Cuál es la diferencia?”. Fue entonces que Waldman le respondió: “No, simplemente porque hay distintas versiones, y como se atrasó [la mudanza] para el tema de los caniles, pero si es una pregunta que incomoda…”.

Javier Milei y sus perros Gentileza Editorial Perfil

“No, no es una pregunta que incómoda”, aclaró el vocero. Y concluyó: “Si el Presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros, y se terminó ¿y qué problema hay? Puede haber cuántos perros al señor Presidente se le ocurra tener. Me descolocás con la pregunta, me descolocaste absolutamente, son preciosos encima, son hermosos, hermosos”.

LA NACION

