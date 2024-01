escuchar

Cuando el capítulo laboral del megadecreto del presidente Javier Milei se encuentra suspendido por tres decisiones de la Justicia que hicieron lugar a amparos en contra de esa medida del Ejecutivo, el exministro de Trabajo de la gestión de Alberto Fernández, Claudio Moroni, criticó este martes por la mañana que desde el Gobierno piensen que cambiar leyes laborales traerá desarrollo. Asimismo, cuestionó que el área que condujo en su momento ahora sea una secretaría incluida dentro de Capital Humano, nombre que le pareció “una cosa espantosa”.

“Esta simpleza de imputar la falta de crecimiento del empleo privado a las normas laborales no me convence”, introdujo Moroni, quien aseguró que la característica de la Argentina es tener ciclos económicos “cortos y contradictorios entre sí”, a lo que se suma la falta de una moneda estable y por eso menos crédito.

“ Pretender que los problemas de desarrollo de la Argentina son una serie de leyes laborales me parece casi tonto . Esta obsesión de que la creación de empleo depende de modificar 40, 50, 60, 20 o 30 normas de la ley de contrato de trabajo no la comparto”, sostuvo el exministro en Radio Perfil.

Dijo también Moroni sentirse preocupado por el “uso de los nombres” en la gestión mileísta y fue ahí que se refirió a la denominación de Capital Humano, el ministerio que conduce Sandra Pettovello y que incluye la Secretaría de Trabajo, a cargo ahora de Omar Yasín. “Por ejemplo, convertir Trabajo en Capital Humano. ¿Lo estamos analizando solo como factor de producción al trabajo? ¿Nos estamos olvidando de todo lo demás? Por ahora sigue siendo el principal mecanismo de integración y de desarrollo de las personas. Esto de convertirlo en Capital Humano me parece que es una visión muy restringida, economicista… No la comparto”, sentenció.

Aseguró incluso que debe tornarse “inmanejable” que haya tantas áreas dentro de ese ministerio que lleva adelante Pettovello, adonde se nuclean asimismo Educación, Salud, y Niñez y Familia (ex Desarrollo Social). “Es juntar áreas con tanta carga de distintos temas que no me imagino cómo se maneja sin un grado de independencia muy fuerte de cada una de las secretarías. Si estamos con independencia de las secretarías, no se ve [la decisión] -más allá de una cuestión de marketing- de unificar los ministerios”, planteó Moroni, a la vez que indicó: “Es un error bajar el nivel del Ministerio de Trabajo, como del resto, fusionados en Capital Humano. Llamarlo Capital Humano me parece una cosa espantosa”.

Por otra parte, negó que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) implique solo un problema de formas, sino que marcó que incluye una complicación “de fondo” porque el Gobierno toma competencias del Congreso. “Es una cuestión muy de fondo”, marcó, a la vez que tampoco se mostró de acuerdo con el contenido de las modificaciones en materia laboral.

Dentro de ellas, dijo que hay una “afectación de los sujetos colectivos” y defendió a los gremios: “Soy gran respetuoso de los sujetos colectivos laborales argentinos. En medio de la crisis no hemos tenido grandes conflictos con los sindicatos, han acompañado todos los procesos necesarios para llevar la crisis adelante”.

Siempre bajo esa postura, Moroni -que durante la administración de Fernández renunció “por motivos personales” y fue reemplazado por Kelly Olmos- comentó: “No termino de entender [las reformas], más allá de algunos prejuicios o que intenten bajar simplemente el costo laboral”. Asimismo, dijo que “muchas veces piensa” si con esto desde la Casa Rosada no intentarán un “mecanismo de distracción”, ya que consideró “casi imposible” que el megadecreto supere la instancia de la Justicia. “No veo ninguna probabilidad de que la Corte lo valide”, resumió.

