El gobierno de Kicillof afirma que la Boleta Única Papel costará el doble que la que se utilizó en la provincia

LA PLATA.–Los comicios nacionales del 26 de octubre, donde se estrenará el sistema de la Boleta Única Papel, costarán “el doble” que los provinciales desarrollados el 7 de septiembre en este territorio, donde se votó con la tradicional boleta sábana. Así lo informó hoy el gobierno de Axel Kicillof.

Las elecciones nacionales con Boleta Única Papel demandarán en provincia unos 150.000 millones de pesos, precisó hoy el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Este presupuesto se comparó con los 85.850 millones de pesos que insumió la elección provincial anticipada que se realizó con la papeleta tradicional: una boleta por cada partido en lugar de una boleta única, con todas las alternativas.

El gobierno de Kicillof se opuso a los cambios en el sistema de votación que se usará por primera vez en este territorio. Se negó a instrumentar la Boleta Única Papel en los comicios anticipados legislativos de la provincia de Buenos Aires, pese a existir varios proyectos de la oposición en la Legislatura.

En cambio, el 7 de septiembre pasado se instrumentó la boleta tradicional sábana. En estos comicios se insumió $57.180 millones en convenio con el Correo Argentino para el proceso de trasmisión de datos repliegue y despliegue de urnas; $4381 millones en compras de elementos electorales; $1200 millones para impresión de padrones; $7320 millones en convenios con juzgado federal electoral para asumir horas extras de empleados; $6120 millones para pago de autoridades de mesa -$80.000 a cada autoridad, más $120.000 a cada delegado electoral-; $5700 millones para impresión de boletas de los partidos (a cada fuerza se le pagó el equivalente a un padrón completo); más $3950 millones destinados a gastos del comando electoral para viáticos y movilidad.

Una persona emite su voto en una escuela durante la jornada de elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz, Argentina, el 7 de septiembre de 2025 Martín Zabala - XinHua

Esto sumó un total de $85.850 millones, según detalló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

En tanto, para los comicios nacionales está previsto un presupuesto de unos 395.133 millones de pesos, según las autoridades bonaerenses. La provincia representa aproximadamente el 40 por ciento de ese padrón. Es decir, que insumirá unos 150.000 millones de pesos. “El doble de los que costó el sistema tradicional”, enfatizó Bianco al realizar una comparación pública con estos números oficiales.

“Van a gastar casi el doble con la modificación. El doble. Lo van a tener que explicar”, instó el ministro de Gobierno. “Fue innecesario el cambio. Estamos demostrando que se va a gastar el doble con números muy sencillos”, manifestó el funcionario.

De acuerdo a los datos oficiales, la partida nacional de 395.133 millones de pesos para los comicios del 26 de octubre en todo el país se encarece justamente por la Boleta Única papel: cada boleta cuesta alrededor de un dólar. Además, el cambio exige la necesidad de capacitar a todos los actores del proceso electoral. En particular a las autoridades de mesa y delegados electorales. Hay otros costos adicionales como biombos para las cabinas de votación, talonarios nuevos y útiles.

Un ejemplo de la boleta única de papel con la que se elegirá el 26 de octubre en todo el país

En el gobierno de la provincia temen que los electores desistan de ir a sufragar ante la incertidumbre que genera el nuevo instrumento.

En los comicios del 7 de septiembre votaron 8,6 millones de electores, sobre un total de 14,3 millones empadronados. Esto representa el 61 por ciento del padrón. Es poco, en comparación con el promedio histórico. Es el 9 por ciento menos que los electores que se movilizaron a votar en los últimos comicios legislativos de 2021.

Hubo 5500 locales de votación y se registraron 11 infracciones, según informó el ministerio de Gobierno de la provincia.

Lo cierto es que sábado que pasó comenzó el escrutinio definitivo de esos comicios. Hasta ahora “hubo pocas o nulas denuncias de fraude”, según destacó Bianco.