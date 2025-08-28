El Gobierno de Misiones acudirá a la Justicia federal para frenar las bajas en pensiones por discapacidad

POSADAS.- En una clara toma de posición política tras el escándalo de los audios, que sacude a la Casa Rosada, el Gobierno de Misiones anunció hoy que acudirá a la Justicia federal para pedir que se frenen las bajas a las pensiones por discapacidad que realizó la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que encabezaba Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento.

El Gobierno misionero aclaró que no está en contra de las auditorías para evaluar el mérito de las pensiones, pero cuestiona la forma irregular en que se realizaron las revisiones que derivaron en “cientos” de cortes a ese beneficio.

Misiones es la cuarta provincia con más pensiones por discapacidad en relación a su población total (6,4%), detrás de Chaco (8,8%), Santiago del Estero (7,9%) y Formosa (6,7%), según datos divulgados por la Andis a julio de 2024.

“Vemos muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente, de las personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas. Hemos realizado cientos de gestiones cuestionando los procedimientos que lleva la Andis a la hora de realizar auditorías”, dijo el vicegobernador Lucas Romero Spinelli.

El joven Romero Spinelli, de 36 años, estuvo a cargo del anuncio ya que la medida cautelar se realizará en conjunto con la Agencia Provincial por Discapacidad, bajo su órbita.

“Hemos detectado cientos de casos, con intimaciones a presentarse que nunca llegan al domicilio o van a lugares que no existen, de personas que no van a verificar cuando la gente está y ni hablar de cientos de personas que no pueden movilizarse para ser auditados”, dijo Spinelli.

“Sin socavar los derechos”

“Estamos a favor de las auditorías, pero sin socavar los derechos de las personas que más lo necesitan”, afirmó el vicegobernador.

En una quita de apoyo en el Congreso nacional inusual en lo que va del mandato de Milei, los legisladores misioneros no avalaron -hace una semana- el veto que impulsaba la Casa Rosada a la Ley de Emergencia por Discapacidad.

Pero para no dejar dudas sobre su postura, el Frente Renovador de la Concordia avisó un día antes su forma de votar en esta cuestión mediante un comunicado. Sin embargo, esos mismos legisladores se ausentaron antes de la votación que pretendía insistir contra el veto de Milei al aumento de las jubilaciones.

Si bien Romero Spinelli no se refirió al escándalo de los audios, la conferencia de prensa y el anuncio marcan una nueva toma de distancia del Frente Renovador de la Concordia, que controla Misiones, hacia el Gobierno nacional.

“Vamos a dar batalla para cuidar a nuestra gente”, explicó Romero Spinelli, considerado el 4° hombre en jerarquía política de la Renovación, detrás del jefe del espacio Carlos Rovira, el gobernador Hugo Passalacqua y el titular de la Cámara de Diputados, Oscar Herrera Ahuad.

Oscar Herrera Ahuad es el candidato al que apuestan los renovadores misioneros Sixto Fariña

Herrera Ahuad será el principal candidato en las elecciones del próximo 26 de octubre y cada día en la campaña marca más las diferencias con la gestión libertaria. Al inaugurar obras o presentar programas de asistencia social, Herrera Ahuad y Passalacqua hablan del “Estado suficiente”, en una suerte de posición que busca tomar equidistancia con Libertarios y kirchneristas.

El giro de Misiones también se vio en el Congreso, ya que en la sesión de la semana pasada, la Renovación optó por no apoyar a la Casa Rosada en 2 de las 3 iniciativas que impulsaba. Además de oponerse al veto a la Emergencia por Discapacidad, también apoyaron el proyecto para transferir en forma automática los ATN a las provincias, resistido por el gobierno libertario.

En Misiones se lo considera un alejamiento táctico, de un Gobierno cuyos legisladores en el Congreso se venían mostrando como los más obedientes a los proyectos de la Casa Rosada.