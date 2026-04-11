El Gobierno debatió la inconveniencia de que Adorni mantenga su silencio y volvería a las conferencias

A más de un mes de comenzada la serie de revelaciones sobre los viajes y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para volver a las conferencias de prensa y retomar parte de su rol de vocero que desde entonces se apagó.

El tema fue parte de un debate interno del Gobierno que entiende que su ostracismo público no contribuyó a contener los escándalos, sino que por el contrario dejó un vacío comunicacional.

Adorni, según pudo saber LA NACION de fuentes muy cercanas a él, tiene pensado volver al ruedo en breve. Para eso en el Gobierno esperan que se resuelva un conflicto que se suscitó esta última semana con el retiro de acreditaciones a periodistas de medios que presuntamente participaron de un campaña rusa contra el gobierno libertario. Así lo explicó una alta fuente de Casa Rosada.

“Obvio que va a volver con las conferencias”, dijeron cerca del funcionario en las últimas horas, al tiempo que apuntaron a la necesidad de solucionar esa situación previamente.

El Presidente Javier Milei encabezó el acto por el 214° aniversario del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. Presidencia

Sin fecha aún confirmada para hacerlo, por lo pronto Adorni volverá a mostrarse este lunes en el Instituto Malbrán, en la inauguración de un laboratorio en el que estará acompañado junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Ambos viajarán el jueves a Vaca Muerta donde se volverán a mostrarse juntos. La funcionaria volverá así a mostrarle su apoyo público, en línea con lo que hasta ahora también hizo el propio presidente, Javier Milei.

En tanto, de no mediar cambios, el viernes Adorni volvería a reunir a la mesa política. En esa mesa se sienta, entre otros, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, cuyas últimas declaraciones, en Córdoba, no cayeron bien en parte de la Casa Rosada.

Entre otras cosas, Bullrich apuntó: “El Presidente ha tomado una decisión, que es mantener a Adorni en su cargo”, tras lo que agregó que el jefe de Gabinete “está, por supuesto, muy tocado, personalmente y en su familia”.

La última vez que Adorni habló en conferencia de prensa fue el miércoles 25 de marzo. Para entonces el escándalo llevaba 17 días y aún no se conocían todos los detalles que se conocen a esta altura, producto de revelaciones periodísticas e información que va trascendiendo desde la justicia.

Tras esa aparición, que no dejó contento a una buena parte del espacio libertario, Adorni tenía planeado dar otra conferencia a la semana siguiente, pero la canceló el día previo. Terminó yendo esa mañana a una reunión privada en Olivos con el presidente, y salió con una hoja de ruta de tres reuniones, que finalizaron este miércoles.

Desde entonces, a nivel comunicacional, solo se remitió a mensajes y anuncios a través de la red social X.

Se retira Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Adorni. Fué convocada a declarar por la investigacion de enrriquecimiento del funcionario. Tribunales de Comodoro Py. Ricardo Pristupluk

En la Casa Rosada reconocen que el funcionario está corrido de las conferencias, pero creen que podrá volver a hacerlas. “Con la razón de su lado”, responden cuando se consulta sobre cómo creen que podrá hacerlo después de los días de noticias adversas y centenares de memes que circularon por redes con él como protagonista.

Pese a la incomodidad que fue creciendo por el caso, en Casa Rosada cierran filas desde el comienzo para respaldarlo. Aunque cada vez son más los que sostienen que el desgaste “es mucho mayor que el que debió haber sido”. Incluso en algunas terminales hay enojo porque creen que el caso está perjudicándolos.

En Balcarce 50 descuentan que seguirá habiendo ruido mientras avance la investigación y en ese sentido admiten que en la práctica, en las últimas semanas, el presidente Milei es quien viene supliendo la ausencia de Adorni en el rol de vocero.

“Cambiando el orden de los factores. El rol del Presidente más como comunicador”, admitió una importante fuente del Ejecutivo para explicar como suplen en el “mientras tanto” la falta de un vocero.

La idea que hay en el Gobierno es que pueda haber conferencia de Adorni antes del 29 de abril cuando está planeado que dé su informe de gestión en el Parlamento. Para lo que ya están preparando respuestas y esperan que el tema esté “más que presente”.

Departamento de Manuel Adorni, Jefe de Gabinete en el barrio de Caballito. No hay policía en la cuadra, pero agarré a varios que fueron pasando Santiago Oróz

Respecto de los movimientos de Adorni, parte de quienes creen que debe volver a mostrarse, están convencidos de que cuanto lo haga será mejor.

En el palacio de gobierno conviven ánimos encontrados sobre el caso que involucra al jefe de ministros. “Manuel sigue siendo Manuel” y “es frustrante” fueron dos de las frases que convivieron esta semana en Casa Rosada y que acaso dan muestras del clima que se vive en el palacio de gobierno.

Con la primera de esas frases buscaron reivindicar el rol de comunicador que creen que Adorni volverá a ejercer en breve. Con la segunda se refirieron a la poca cantidad de horas que les duró el categórico triunfo legislativo por las modificaciones a la Ley de Glaciares.

Apenas horas después de que eso sucediera, con una categórica victoria, la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, estaba dando una entrevista. Algo que tampoco cayó bien en buena parte de las filas libertarias que en parte lo consideraron una falta de “timming”.