El Gobierno declaró al Cártel de los Soles venezolano como organización terrorista
Se trata de una red criminal integrada por altos mandos militares venezolanos acusados de participar en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa
El gobierno argentino declaró al Cártel de los Soles venezolano como organización terrorista e informó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión, coordinada entre Cancillería, Seguridad y e Justicia, se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.
“Cártel de los Soles” es el nombre con el que organismos internacionales identifican a una red criminal integrada por altos mandos militares venezolanos acusados de participar en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. El término alude a los soles que llevan como insignia los generales de la Guardia Nacional Bolivariana y que simbolizan la protección estatal que permitió el despliegue de estas actividades ilícitas.
Informes de la DEA y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostienen que el grupo se consolidó a partir de la década del 2000 como un entramado dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, dedicado no solo al narcotráfico sino también al contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales.
El Gobierno argentino declara al "Cártel de los Soles" como organización terrorista— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) August 26, 2025
📎 https://t.co/jqNku8WmMa pic.twitter.com/HpcWORYNIT
En los últimos años, esta organización se convirtió en un eje del enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y Washington. Desde el Gobierno estadounidense acusaron al propio mandatario venezolano y a miembros de su cúpula militar de utilizar esta estructura como fuente de financiamiento y como herramienta de control político. Maduro rechazó esas acusaciones y las consideró parte de una campaña para aislar a su gobierno.
Dicha tensión se intensificó el pasado mes de julio cuando la administración Trump -como ocurrió en el día de la fecha- declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista. Junto a ello, incrementó además su presencia militar en el Caribe con el envío de destructores Aegis, un grupo anfibio y unos cuatro mil marines.
En la misma línea, países de la región como Ecuador y Paraguay también la incluyeron en sus listados de organizaciones terroristas, siguiendo la posición adoptada por EE.UU. y ahora replicada por la Argentina.
Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 26, 2025
Maduro y su séquito son narcoterroristas.
Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales.
Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o…
La decisión de la administración Milei de inscribir a esta red en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas con el objetivo de limitar su capacidad de acción y proteger al sistema financiero local de operaciones vinculadas al terrorismo y al crimen organizado. Al mismo tiempo, fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad y reafirma el compromiso del país con la estabilidad regional.
La medida fue celebrada por el mismo Presidente, que escribió en X: “Del lado correcto de la vida”. Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad, sumó: “Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea“.
También se expresó al respecto la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. “Querido Presidente Milei. En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina”, manifestó.
Querido Presidente Milei,— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 26, 2025
En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina.
Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a… https://t.co/zp59n50OaY
“Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narcoterrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos. Hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su Libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, destacó.
Y concluyó: “Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo. Venezuela será libre!”.
