El Gobierno declaró al Cártel de los Soles venezolano como organización terrorista

El gobierno argentino declaró al Cártel de los Soles venezolano como organización terrorista e informó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión, coordinada entre Cancillería, Seguridad y e Justicia, se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

“Cártel de los Soles” es el nombre con el que organismos internacionales identifican a una red criminal integrada por altos mandos militares venezolanos acusados de participar en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. El término alude a los soles que llevan como insignia los generales de la Guardia Nacional Bolivariana y que simbolizan la protección estatal que permitió el despliegue de estas actividades ilícitas.

Informes de la DEA y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostienen que el grupo se consolidó a partir de la década del 2000 como un entramado dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, dedicado no solo al narcotráfico sino también al contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales.

El Gobierno argentino declara al "Cártel de los Soles" como organización terrorista



📎 https://t.co/jqNku8WmMa pic.twitter.com/HpcWORYNIT — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) August 26, 2025

En los últimos años, esta organización se convirtió en un eje del enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y Washington. Desde el Gobierno estadounidense acusaron al propio mandatario venezolano y a miembros de su cúpula militar de utilizar esta estructura como fuente de financiamiento y como herramienta de control político. Maduro rechazó esas acusaciones y las consideró parte de una campaña para aislar a su gobierno.

Dicha tensión se intensificó el pasado mes de julio cuando la administración Trump -como ocurrió en el día de la fecha- declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista. Junto a ello, incrementó además su presencia militar en el Caribe con el envío de destructores Aegis, un grupo anfibio y unos cuatro mil marines.

En la misma línea, países de la región como Ecuador y Paraguay también la incluyeron en sus listados de organizaciones terroristas, siguiendo la posición adoptada por EE.UU. y ahora replicada por la Argentina.

Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal.



Maduro y su séquito son narcoterroristas.



Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales.



Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 26, 2025

La decisión de la administración Milei de inscribir a esta red en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas con el objetivo de limitar su capacidad de acción y proteger al sistema financiero local de operaciones vinculadas al terrorismo y al crimen organizado. Al mismo tiempo, fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad y reafirma el compromiso del país con la estabilidad regional.

La medida fue celebrada por el mismo Presidente, que escribió en X: “Del lado correcto de la vida”. Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad, sumó: “Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea“.

También se expresó al respecto la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. “Querido Presidente Milei. En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina”, manifestó.

Querido Presidente Milei,



En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina.



Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a… https://t.co/zp59n50OaY — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 26, 2025

“Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narcoterrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos. Hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su Libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, destacó.

Y concluyó: “Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo. Venezuela será libre!”.