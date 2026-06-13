Donald Trump anunció que Estados Unidos eliminó al líder del Tren de Aragua tras un “preciso ataque” en Venezuela

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes por la noche que Estados Unidos eliminó al líder del Tren de Aragua tras un “preciso ataque” en Venezuela. Así lo comunicó el mandatario en un posteo de su cuenta de Truth Social, en donde identificó al jefe narco como "Niño Guerrero“. Aseguró que la operación fue ”coordinada estrechamente" con el gobierno de Delcy Rodríguez.

“A mi orden, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque rápido y letal que logró ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, escribió Trump en la publicación.

El bombardeo del Comando Sur de los Estados Unidos

En ese sentido, sumó: “Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos asesinos despiadados y capos de la droga en cualquier momento y lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno, donde pertenecen”.

El posteo de Trump sobre el bombardeo

Noticia en desarrollo.