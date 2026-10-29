El Gobierno defendió el ingreso de Flavio Bolsonaro al país tras la prohibición de la Justicia de Brasil

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este jueves el ingreso del senador y excandidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, a la Argentina para fugarse hacia Estados Unidos vía la ciudad de Puerto Iguazú en un avión privado de la empresa argentina Baires Fly.

El ministro coordinador, desde la ciudad de Rosario en el marco de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se manifestó en la misma línea que el comunicado que publicó la Dirección Nacional de Migraciones el miércoles a la madrugada. En ese marco, expresó que la entrada del senador carioca fue “sin limitación”. El senador carioca tenía una prohibición dictada por la Justicia de Brasil de salir del país y desobedeció la orden de entregar su pasaporte. Sin embargo, cruzó la frontera con su documento italiano, que no había sido anulado.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

“Como lo expresó la Dirección Nacional de Migraciones, ingresó con la documentación correspondiente, en regla, y salió en un avión también en las mismas condiciones”, se limitó a decir Santilli en diálogo con el canal El Tres.

Santilli defendió el ingreso de Flavio Bolsonaro al país tras la prohibición de la Justicia de Brasil

Y continuó: “Entró por migraciones, no tenía ningún impedimento, no había impedimento de Interpol y esa es la conclusión clara; viajó a los Estados Unidos vía Guayaquil, si no me equivoco”. El Gobierno se ampara en que a Bolsonaro, que tiene dos causas judiciales en curso, no le pesaba una orden de captura. Entonces, cuando tramitó el ingreso desde Foz de Iguazú a Puerto Iguazú en camioneta, no saltó en el sistema una alerta.

“Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación... eso es lo que ha pasado. Migraciones lo autorizó porque no había impedimento”, volvió a decir Santilli al ser consultado si consideraba que hubo irregularidades en la fuga.

Bolsonaro escapó de Brasil junto con su esposa, Fernanda, y sus dos hijas menores tras ser derrotado en el balotaje del domingo contra el presidente del país, Lula da Silva.

El martes los cuatro cruzaron la frontera entre Brasil y la Argentina a las 22.50 (hora argentina) por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. A las 23.30 abordaron un Gulfstream G400 operado por la empresa argentina de chartes privados Baires Fly. La aeronave, identificada con la matrícula LV-JQW, evitó sobrevolar el espacio aéreo brasileño y aterrizó en Guayaquil para reabastecer combustible. Luego retomó el viaje hacia Miami, donde llegó cerca de las 10.30.

El avión en el que viajó Bolsonaro cuando hizo escala técnica en Ecuador MARCOS PIN - AFP

LA NACION pudo saber que el estratega de Milei, Santiago Caputo, estuvo en Misiones al momento de la partida de la aeronave privada, por lo que crecen las sospechas de colaboración del gobierno argentino en el escape del senador del Partido Liberal.

Declaración General

El viaje del clan Bolsonaro no sólo se produjo después de perder las elecciones, sino luego de que la Justicia brasileña le prohibiera al excandidato salir del país y ordenara la entrega de sus pasaportes, que fueron cancelados.

Investigación

Hijo del expresidente Jair, quien está preso por intento de golpe de Estado en 2023, Flavio perdió las elecciones el domingo contra Lula da Silva. El senador, como primera reacción, no reconoció el resultado y pidió anularlo. Horas después, el Partido Liberal admitió la victoria del titular del Ejecutivo, que tendrá su cuarto mandato.

Bolsonaro y su familia llegó a Miami REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Bolsonaro tiene dos causas en su contra. La primera, a cargo de Alexandre de Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo de Flavio. La investigación se originó en la Policía Federal de Rio Grande do Sul y llegó al Supremo cuando encontraron referencias al legislador, que tiene fueros.

La segunda, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.

La carta de Bolsonaro

En sus primeras declaraciones desde Miami, Flavio Bolsonaro publicó en sus redes sociales una carta en la que se proclamó “líder” de Brasil, denunció fraude electoral sin presentar pruebas y le agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al argentino Javier Milei por la logística del operativo de su huida.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil”, fue la frase con la que el senador inició una extensa carta, difundida en su cuenta de X, tras su derrota por cerca de 4,4 millones de votos ante Lula. “Quiero dejarlo claro: no hui de Brasil, me fui por Brasil. Escapé de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece”, escribió en la nota, en la que denunció una “caza de brujas motivada políticamente”. Afirmó que no era su intención abandonar su “patria”, pero que “sabía exactamente en qué terminaría todo esto”.

“Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes —e incluso a ciudadanos estadounidenses—, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista”, advirtió el senador desde Estados Unidos.

“Ante todo, quisiera agradecer al presidente Javier Milei por su coraje, su sentido de la justicia y de la legalidad, así como a Donald Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme. El presidente [norteamericano] es un gran defensor de la libertad de expresión”, escribió.

Bolsonaro sostuvo que el domingo vio “atónito cómo se materializaba un fraude electoral” ante lo que calificó como una “actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula”, en referencia a la decisión “a última hora” del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de ampliar el horario de votación a pedido del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

Según afirmó, la medida fue clave para que el presidente, quien había quedado detrás de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones, obtuviera 10,3 millones de votos más.

“A lo largo de toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico, además del uso del aparato estatal en favor de la reelección. Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la candidatura de Lula y [Geraldo] Alckmin”, agregó.

Sin embargo, hubo una primera versión de esa carta que fue enviada por aliados del senador a periodistas: en ese texto Bolsonaro se autoproclamaba “el verdadero presidente” de Brasil y mostraba un escudo antiguo que refiere al país como “Estados Unidos do Brazil”, publicó el medio O Globo.

'Estados Unidos do Brasil': carta com teor golpista, na qual Flávio se diz 'presidente eleito', usou brasão nacional substituído na ditadura https://t.co/9b7Sdgf1Jf — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) October 28, 2026

El símbolo se utilizó desde el período de la Proclamación de la República, en 1889, hasta 1968, cuando fue sustituido durante la dictadura militar. Trece minutos después, se compartió una nueva versión del texto, ya con el escudo correcto de la “República Federativa de Brasil”.

El documento fue difundido inicialmente por Paulo Figueiredo, un aliado de Flavio que también reside en Estados Unidos. Al enviar el nuevo archivo, el bolsonarista escribió: “Versión con el escudo correcto”.