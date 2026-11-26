El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró este jueves que tiene los números suficientes para aprobar la reforma electoral en el Senado, que incluye la suspensión por un año de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, defendió el rumbo económico del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, pese a los indicadores oficiales que muestran una recesión técnica y una recuperación todavía acotada de los salarios.

“Yo creo que estamos bien con el número. Vamos a estar arriba de lo necesario, que son 37 votos, para hacer un cambio también estructural que plantea el Presidente”, sostuvo el ministro coordinador.

En diálogo con radio Mitre, destacó los principales puntos del proyecto libertario. “Que el ciudadano no tenga que ir a votar cinco o seis veces, que no nos cueste US$200 millones a los argentinos una PASO para resolver los problemas de los políticos, y que no tengan que vivir todos los días de ese año electoral con los espacios de los partidos políticos que la gente no quiere escuchar más”, enumeró.

Diego Santilli Santiago Filipuzzi

Luego sumó: “Yo creo que vamos a estar arriba de los votos necesarios para hacer la suspensión de las PASO y estas reformas electorales. Y después tenemos también una relación larga y maratónica en Diputados por el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central”.

El Congreso tendrá este jueves una jornada de intensa actividad, con sesiones simultáneas en ambas cámaras. En Diputados, desde las 12, el oficialismo buscará avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027, además de tratar las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y el traspaso de competencias judiciales a la ciudad de Buenos Aires.

Diego Santilli Santiago Filipuzzi

En el Senado, en tanto, el debate estará centrado en la reforma electoral que también introduce cambios en el régimen de partidos políticos y en la Boleta Única de Papel. Además, se prevé el tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía.

La jornada será clave para el Gobierno, que buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con iniciativas centrales de su agenda antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

La economía

Al ser consultado sobre si hay “dos velocidades” respecto al crecimiento de algunos sectores, como la minería y el petróleo, y los salarios registrados y el empleo, el ministro coordinador consideró: “Lo que nos pasó en estos dos trimestres está claro que es algo técnico, porque la decisión técnica ya estaba. En septiembre ya fue para arriba el número, y en octubre viene por el mismo carril. Y en noviembre, esperemos que siga en esa situación”.

Luego, adjudicó la demora en la recuperación, en parte, al contexto mundial. “El mundo ha afrontado un cataclismo muy importante, como son factores externos que también perjudican la salida más rápida de un proyecto. ¿A qué me refiero? A la suba de las tasas de interés en el mundo y al costo de la energía. Esos dos temas han generado un problema grave en muchos países", marcó, un día después de haber brindado su primer informe de gestión en el Congreso.

Javier Milei y Luis Caputo Santiago Oroz

Se mostró, en tanto, optimista por la economía de acá en adelante. “El país viene saliendo muy despacio, pero va encaminado hacia la salida, y la Argentina [con el contexto mundial] tiene un impacto superior. Pero yo lo veo saliendo”, expresó Santilli.

Fue en ese contexto que aseguró que los salarios le ganaron a la inflación. “Cuando yo miro desde la variación real del salario, de diciembre de 2023 a septiembre de 2026, el salario real del sector privado registrado está 10,4 % arriba de la inflación. Obviamente que falta, porque vos venís recuperándote de una situación no deseada. El salario del sector privado no registrado está 53,1 % arriba de la inflación. El salario del sector público, 0,6 % por encima, pero la inflación anual está arriba del 30%. Los salarios están arriba de la inflación anual”, enumeró.

La declaración de Santilli en una semana complicada para el Gobierno. Por un lado, por la suba del riesgo país, que ya superó los 1100 puntos básicos (el más alto en 15 meses) y una escalada del dólar, que traspasó los $1630. Por otro lado, el Indec publicó que la economía creció 1,1% en septiembre y los analistas estiman que cayó en recesión técnica, ya que el nivel de actividad cayó 1,2% en la comparación interanual.

La relación con Bullrich

Hacia el fin de la entrevista, y consultado sobre la relación con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien en repetidas ocasiones se desmarcó del Gobierno, Santilli se limitó a decir: “Todo bien. Venimos haciendo un gran trabajo. Ayer Patricia estuvo. Yo destaqué la labor de ella y de Sandra Pettovello en materia de piquetes y en la lucha contra el narcotráfico”.

Patricia Bullrich y Diego Santilli Santiago Filipuzzi

Y completó: “Milei la planteó como su socia política, con la que viene construyendo y trabajando en conjunto. Yo creo que se viene haciendo un trabajo muy, pero muy importante. Venimos avanzando”.