El Gobierno defiende la intervención de un policía de civil en la manifestación frente al Congreso

Luego de varios días de silencio, en el gobierno de Javier Milei salieron a respaldar el accionar policial del jueves pasado, durante el debate en el Congreso de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una verdadera batalla campal bajo la lluvia entre manifestantes contrarios a la ley y fuerzas de seguridad, que duró cerca de dos horas y culminó con 29 detenidos y decenas de heridos por el accionar de la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales (PSA, PFA, Gendarmería y Prefectura).

Desde el Gobierno, que bajo la órbita del Ministerio de Seguridad tuvo a su cargo el operativo se seguridad, también defendieron el accionar del comisario mayor Gustavo Antonio Gauna, Director General de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, quien –según denunció el diputado socialista Esteban Paulón a través de una foto viralizada en redes sociales- fue visto portando un arma, sin uniforme reglamentario, durante los choques entre policías y manifestantes.

“El comando unificado solicitó a las cinco fuerzas federales la composición de grupos de operaciones de infantería, que son los que se ven detrás de las vallas, y estas fuerzas también aportan brigadas de civil; la mitad de ellas usan camperas como las que se vieron frente al Congreso”, explicaron fuentes oficiales relacionadas con las fuerzas que participaron del operativo. Agregaron que, como en el caso de Gauna, “que tiene 35 años de servicio” en la Policía Federal, “los que están de civil cumplen tareas de observación para ver cuáles son los grupos de choque que enfrentan y que generan disturbios con palos, piedras o que producen incendios. Allí es cuando intervienen”, detallaron.

En relación al arma larga que portaba Gauna, portación denunciada por Paulón a través de un pedido de informes al ministerio que encabeza Alejandra Monteoliva, fuentes oficiales afirmaron que se trata de armas “no letales”. Evitaron precisar la actividad concreta de Gauna durante la manifestación, en la que se intentó dispersar a la multitud con carros hidrantes, balas de goma y detenciones.

¿Gauna es cercano a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich? “Para nada, puede ser que haya intervenido en alguna causa, y allí le sacaron la foto, pueden decir lo que quieran, pero no hay más”, respondieron fuentes oficiales.

Fuimos hacia el naranjal, siguiendo los pasos de los últimos minutos en los que Loan fue visto. El allanamiento de las Fuerzas Federales incluye a decenas de agentes con la última tecnología y perros entrenados.



Se trabaja con máxima profesionalidad y con el corazón. pic.twitter.com/cpO0sjPrhu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 30, 2024

Paulón, en tanto, publicó una foto de ambos en un operativo anterior, y cerca suyo arriesgaron que Gauna tuvo actividad en la investigación del caso Loan, el niño desaparecido en junio de 2024 en la provincia de Corrientes. La foto fue posteada el 30 de junio de ese año por la propia Bullrich. “No lo conoce, la foto es del operativo, pero ella no sabe quiénes son los que están al lado”, afirmaron cerca de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

El diputado nacional Paulón presentó en el Congreso un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique las razones de la “represión” a la multitud, “que estaba tranquila y sin generar disturbios”. Reclamó, por sobre todo, explicaciones sobre la existencia de “agentes armados sin uniforme” como Gauna, a quien se ve con un camperón sin identificación visible, portando un arma larga, muy cerca de efectivos de la Policía Federal que sí portaban camperas y gorras identificatorias.

El saldo de heridos que informó la CPM -organismo que asiste a las personas en las protestas y recopila los datos de otras postas de salud- fue de al menos 1500 personas heridas, según el “Monitor de las Respuestas Represivas a la Protesta Social” de la CTA.

“Ni un paso atrás. Frente a quienes eligen la violencia, nuestra respuesta es una sola: ley y orden”, posteó Monteoliva el mismo jueves, luego de los incidentes, y agregó que el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal “para identificar a todos los responsables, incluidos quienes promovieron, organizaron e instigaron estos hechos”.

Desde el Ministerio de Seguridad evitaron responder a LA NACION por el accionar de Gauna.