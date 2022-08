El Gobierno desconcierta al ala izquierda del Frente de Todos y puede perder aliados

Las primeras medidas que anunció Sergio Massa recibieron el aval de la columna vertebral del oficialismo, que integran el kirchnerismo y el peronismo de gobernadores y sindicalistas, pero provocaron un fuerte ruido político en el ala izquierda de la coalición, cuyos referentes discuten por estos días puertas adentro de sus partidos, algunos de ellos menores pero simbólicos para el encuadre ideológico del Frente de Todos (FdT), si continuarán dentro de una alianza cuya dirección económica consideran dentro del modelo de ajuste clásico .

El que abrió la tranquera de la catarsis interna fue Juan Grabois, el líder del Frente Patria Grande que amenazó con retirar a sus tres diputados del bloque oficialista de la Cámara baja. Luego se sumó Claudio Lozano, uno de los directores del Banco Nación que reunió de urgencia a su tropa de Unidad Popular. El giro ortodoxo que aplica Massa también dividió aguas en la agrupación “Soberanxs”, entre el exministro Amado Boudou que lo apoyó y la exembajadora Alicia Castro que no tolera la condena del massismo al régimen venezolano.

El desconcierto de la izquierda del FdT, que también incluye al Partido Comunista y a la Corriente Clasista Combativa de tradición maoísta, tiene lugar en medio de una nueva metamorfosis del peronismo, esta vez en plena función de gobierno. Si bien fuentes del peronismo emparentan el “orden fiscal” que pregona Massa con experiencias no derechistas de la región, como las del Frente Amplio uruguayo, la Concertación chilena y el PT brasileño, el rumbo que perfila el nuevo ministro impacta entre los “aliados progresistas” del oficialismo.

Sin embargo, ese malestar del bloque izquierdista de la coalición no parece preocupar notoriamente a los principales actores del peronismo, empezando por el “triunvirato” que componen Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el propio Massa. Tampoco inquieta a los gobernadores provinciales, a los intendentes del conurbano ni a los jerarcas de la CGT, que se sienten más cómodos dentro de los parámetros del PJ tradicional . A tal punto que algunos dirigentes piensan que, en 2023, el peronismo debería volver a su formato histórico.

De todos modos, hay fuerzas aliadas que ya acompañan al peronismo/kirchnerismo desde hace varias elecciones, como el Frente Grande que encabeza el intendente de Ensenada, Mario Secco; y el Partido Solidario del diputado Carlos Heller. Esos son justamente los espacios que no están poniendo en duda su pertenencia al Frente de Todos, como así tampoco lo hace el Partido Comunista Revolucionario, cuyo brazo piquetero es la CCC. “Vamos a dar la pelea por adentro” , afirmó hoy el diputado Juan Carlos Alderete.

Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista Combativa (CCC) Archivo

“Si nos fuéramos los dos diputados nacionales (de la CCC), dejaríamos a Cambiemos como primera minoría”, sostuvo Alderete, según consignó un cable de la agencia Noticias Argentinas. En la misma línea, aseguró que el Frente de Todos “sigue siendo una herramienta válida para conquistar derechos”, aunque advirtió que en la marcha del domingo, por San Cayetano, se reclamarán “medidas urgentes que vayan en el camino de que se garantice el programa de techo, tierra y trabajo que venimos reclamando las organizaciones sociales” .

Los “chinos”, como apodan los peronistas a sus aliados del PCR, tienen historia compartida con el PJ desde los tiempos de Isabel Perón en los 70, la fallida candidatura presidencial de Ítalo Argentino Luder en los 80 y el gobierno de Carlos Menem en los 90. Pero piden alguna prueba de amor para mantener su fidelidad histórica: “Hay que cambiar de táctica y ser más duros, congelar precios, hacer cumplir la Ley de Góndolas. Y es necesario, aplicar la Ley de Abastecimiento” , enumeró Alderete, viejo socio de Luis D´Elía (FTV-Miles).

En cambio, los que no parecen decididos a “dar la pelea por adentro” son los referentes del Partido Comunista. “Es probable que a nivel nacional el PC se vaya del Frente de Todos , que nunca fue un frente político y solo quedó en una alianza electoral”, avisó Sonia López, presidenta del partido en Corrientes e integrante del comité central, en declaraciones la radio AM 750. Entre los recién llegados a la coalición panperonista también son críticos del nuevo rumbo económico el Frente Patria Grande de Grabois y la Unidad Popular de Lozano.

“ Las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Economía no suponen cambio alguno respecto al tema crucial que define la suerte de nuestra sociedad . La problemática de la desigualdad, la pobreza y el hambre no fueron parte siquiera del discurso del nuevo ministro”, sostuvo Lozano, cuya continuidad en el directorio del BNA depende ahora de la nueva presidenta, Silvina Batakis. El argumento del crecimiento económico con inclusión social, esgrimido por Massa, no pareció satisfacer al dirigente históricamente vinculado a la CTA.

Claudio Lozano, en un acto en el que habló contra el acuerdo con el FMI en las puertas del Congreso Fabián Marelli

La presencia de economistas como Daniel Marx o Gabriel Rubinstein en el gabinete del ministro empoderado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner tampoco cayó bien entre los dirigentes que reportan al ala izquierda del Frente de Todos. Pero eso no pareció un problema para la exdiputada Fernanda Vallejos, que fue muy crítica de la gestión de Martín Guzmán, ni tampoco para Amado Boudou, uno de sus compañeros en la agrupación Soberanxs, que adoptó orgánicamente una posición de rechazo al acuerdo con el FMI.