El Gobierno designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, un área especialmente sensible para la gestión de Javier Milei, en reemplazo de Pablo Di Liscia. Este último había sido nombrado en el cargo hace menos de un mes, pero un accidente de tránsito y su posterior internación le impidieron continuar en funciones.

“La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”, dice el comunicado oficial al que tuvo acceso LA NACION.

El nombramiento se oficializaría mañana en el Boletín Oficial, según fuentes del Ministerio de Salud.

Desde julio de 2025, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, un organismo descentralizado del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones. Allí se hizo cargo de la “gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales”. Previamente, fue director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales en la misma cartera.

“Su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio, que le agradece por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desea lo mejor para esta nueva etapa”, agrega el comunicado.

En el mismo mensaje, el Gobierno “le desea una pronta recuperación” a Di Liscia, quien permanece en terapia intensiva e intubado luego de haber sufrido un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.

A raíz de su ausencia, Lugones dejó la Secretaría de Discapacidad en manos de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, de manera interina, en una resolución de la semana pasada.

Por su parte, Di Liscia había sido nombrado en el cargo el 22 de septiembre, apenas una semana antes del siniestro vial, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios.

Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud), apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.