Dos de los principales referentes de la oposición reaccionaron este sábado al fallo del Tribunal Internacional del Mar que rechazó el reclamo de la Argentina de frenar de forma preventiva la explotación petrolera en Malvinas, en medio de la disputa territorial con el Reino Unido.

Desde el kicillofismo y el Frente Renovador de Massa cuestionaron la estrategia oficial.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue el primero en marcar la posición de Axel Kicillof sobre el tema.

“Esta situación es inaceptable. Permitir sin freno la explotación unilateral de recursos en un territorio en disputa sienta un precedente inadmisible. Con esa lógica, cualquier potencia militar podría ocupar un territorio, explotar sus recursos y luego lograr que esa explotación sea convalidada. Un orden que premia los hechos consumados por la fuerza alienta nuevas ocupaciones y pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”, indicó Bianco en su cuenta de X.

Ante el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el proyecto petrolero británico Sea Lion, compartimos nuestra posición:



1. Más allá de las enormes y conocidas diferencias que tenemos con el Gobierno Nacional en esta y otras materias, algo debe quedar claro:… pic.twitter.com/1XabE9MR40 — Carli Bianco (@Carli_Bianco) November 28, 2026

En tanto, señaló al Reino Unido por violar la integridad territorial de la Argentina mientras que en “otros foros invoca el derecho internacional”.

Tras eso, acusó al gobierno de Javier Milei de dejar pasar “casi nueve meses desde que Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión de invertir”.

Y agregó: “Antes, había dedicado dos años a gestos de acercamiento al Reino Unido, a elogiar a Margaret Thatcher y a enviar el oro de los argentinos a Londres. Mientras tanto, nuestro país perdía apoyos construidos durante décadas debido a una política exterior que pasará a la historia por su desatino y entreguismo”.

El ministro de Gobierno de Kicillof prometió “romper el statu quo de la ocupación británica” desde diciembre del 2027, en una apuesta a que el Gobierno no reelija y sea el peronismo el que gane las elecciones del próximo año.

Por su parte, el Frente Renovador, que lidera el exministro de Economía Sergio Massa, apuntó que “en política exterior, la improvisación tiene costos enormes y los pagan todos los argentinos”. A través de un comunicado, se expresó: “El Tribunal consideró que las normas que invocó la Argentina no dan, a primera vista, base para que el tribunal arbitral resuelva el caso. El Reino Unido va a usar ese argumento, y mientras tanto Sea Lion sigue con su cronograma”.

“Durante cinco décadas, gobiernos de todos los colores sostuvieron una misma política de Estado: no llevar la cuestión Malvinas a un tribunal internacional sin certezas firmes sobre el resultado, para no arriesgar un pronunciamiento que deje antecedentes en contra. Con esta presentación, esa regla se abandonó”, agregó.

Sergio Massa Enrique García Medina

El Frente Renovador pidió, en paralelo, que el canciller Pablo Quirno se presente ante el Congreso para brindar explicaciones sobre “qué se buscaba con esta estrategia, quién la decidió, qué riesgos se evaluaron, qué alternativas se descartaron y cómo va a seguir el arbitraje”.

“En Malvinas, lo que se decide hoy se paga durante décadas. Los funcionarios pasan y los antecedentes jurídicos quedan. La Argentina necesita una posición propia, firme y sostenida en el tiempo, que se haga respetar en cada foro internacional”, se completó, al tiempo que pidieron “abrir una mesa con todas las fuerzas políticas”.

Un paso al costado es el que tendrías que dar vos @pabloquirno . Es una vergüenza lo que están haciendo con la causa Malvinas.



Ahora más que nunca, el Congreso debe rechazar ese caballo de Troya que es el proyecto de ley que engañosamente llamaron de “defensa de la soberanía”. https://t.co/6AujXGjySs — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 28, 2026

A su vez, el exministro de Defensa Agustín Rossi expresó: “Un paso al costado es el que tendrías que dar vos, Quirno. Es una vergüenza lo que están haciendo con la causa Malvinas”. Al mismo tiempo, insistió en que la oposición debe rechazar el proyecto oficialista de ley Malvinas, incluida en el temario de sesiones extraordinarias.

Fallo

En esta primera demanda internacional presentada por la Argentina contra el Reino Unido por la actividad hidrocarburífera, el tribunal —por 18 votos contra 3— hizo lugar al planteo británico: consideró que pronunciarse sobre los derechos soberanos argentinos en la plataforma continental exige definir previamente quién tiene la soberanía sobre las islas, una cuestión territorial que excede el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Una plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

De esta manera, el tribunal no podrá dictar medidas como la suspensión provisional de las actividades de Sea Lion, algo que buscaba el Gobierno.

El cuerpo de jueces de la institución - International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

La resolución -que fue leída por el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga- supone ​un revés ​para el intento de Buenos Aires de impugnar la actividad económica en torno al territorio en disputa. La Argentina también pretendía impedir que el Reino Unido concediera nuevas autorizaciones para la explotación de los recursos marítimos en torno ‌a las islas mientras continúan los procedimientos de arbitraje.

El Reino ⁠Unido había argumentado que acceder ‌a la solicitud impediría a los ⁠habitantes de las ⁠Malvinas desarrollar sus recursos naturales y tendría “consecuencias devastadoras” para la economía del territorio.

Tras el fallo desfavorable para el país, ahora le tocará a un tribunal arbitral tratar el fondo de la cuestión, pero su decisión puede demorar años.

Detrás del desarrollo en Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago y en un sector que comprende la plataforma marítima argentina, hay dos compañías de exploración y producción: Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Gran Bretaña. Estiman que el proyecto dejaría, solo en regalías por impuestos y permisos, cerca de 90.000 libras esterlinas por cada habitante isleño y más 350 millones de euros como contraparte de la explotación.