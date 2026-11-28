El presidente Javier Milei apuntó duramente contra dos de sus principales rivales en carácter internacional: su par brasileño, Lula da Silva, y el mandatario español Pedro Sánchez, en medio de los conflictos diplomáticos que mantiene con esas naciones. En una entrevista con CNN que se emitirá el domingo por la noche, sostuvo que “no tiene interés” en ser invitado a la asunción del líder del PT, al que volvió a calificar de “corrupto y ladrón”.

Milei confirmó que no fue convocado para participar en la asunción de Lula. “No me ha invitado. No tengo ningún interés que lo haga tampoco”, aseguró en un diálogo con Andrés Oppenheimer en Oppenheimer Presenta.

Milei junto a Lula en el G20 en Río de Janeiro, Brasil Ricardo Stuckert/ Presidencia Brasileña - AFP

El mandatario afirmó que “en ningún momento lo insultó” y que el brasileño sí lo hizo. “Me ha insultado, sus ministros me han insultado, financió una campaña negativa en 2023 y luego vino a la Argentina e hizo campaña en 2025. Y ya mandó a su gente para ensuciar el terreno en 2027. Yo no miento sobre él. Cuando digo que es un corrupto, es un corrupto. Cuando digo que fue un presidiario, lo fue. Salió de la cárcel, no porque se probara que es inocente, sino por un recurso administrativo”, expresó.

E insistió: “En ningún momento lo insulté. Dije que es un corrupto, ladrón y que estuvo preso. Todo es cierto. ¿O que sea de izquierda lo absuelve de robar? Quedó en libertad por una falla de procedimiento administrativo, no por ser inocente".

Lula da Silva celebra junto a su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, tras ganar su cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Andre Penner - AP

De todos modos, sostuvo que la relación entre la Argentina y Brasil “está intacta comercialmente”.

La tensión se profundizó después de que Brasil retirara definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y confirmara además que no invitará a Milei a la jura de Lula el próximo 5 de enero de 2027. El canciller Pablo Quirno sostuvo el último fin de semana que el gobierno libertario no había reconocido oficialmente la victoria de Lula en el balotaje porque tenía “dudas” sobre la transparencia de los comicios.

Los cruces con el gobierno de España

Respecto al vínculo con España, señaló que es “muy profundo” y que hay “más de medio millón de argentinos” que residen en ese país.

Y si bien criticó a Sánchez a un día de las elecciones en España, sostuvo que en la relación bilateral hay “respeto y afecto” y que los jefes de Estado “son aves de paso”.

“Es una relación de muchísimos años. Hay respeto y afecto. La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden. Puede tener más o menos afinidad, pero lo importante es la gente. Después de tantos de mentalidad socialista creen que lo importante son los jefes de Estado. Y lo importante es el ser humano, el ciudadano, el individuo. Los jefes de Estado son aves de paso”, manifestó.

Pedro Sánchez durante su acto de cierre de campaña en Madrid, España Francisco Seco - AP

El pasado viernes, Sánchez hizo su acto de cierre de campaña con declaraciones en contra de Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Estas elecciones van de si le damos al de las tijeras y al de la motosierra el control del Estado de bienestar”, dijo en referencia a posibles recortes del gobierno del argentino.

Un día antes Sánchez había usado a Milei como ejemplo de la “regresión” en la que puede ingresar España si gana la alianza entre PP y Vox.

Milei saluda a Pedro Sánchez en la 30° Cumbre Iberoamericana OSCAR DEL POZO - AFP

“Ayer vimos al jefe del PP (Alberto Núñez Feijóo) que le dijo ‘Y tú calladita’ a Ada Colau. El problema que tiene la derecha es que quieren gobernar una España que ya no existe porque las mujeres ya no se callan y van a votar en contra de la involución que representan Feijóo y (Santiago) Abascal. La fuerza de las mujeres nos va a hacer ganar las elecciones una vez más”, dijo Sánchez, que estuvo escoltado por su esposa, varios ministros y figuras del espectáculo como el reconocido cineasta Pedro Almodóvar.

Además, en su último viaje a España, el Partido Socialista (PSOE) recibió a Milei con un cartel gigante sobre la fachada de su sede que decía “Hola Milei. Los zurdos te dan la bienvenida a España”.

Su relación con Estados Unidos

Por otro lado, y tras la victoria electoral del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, Milei admitió reconocer “elementos de mucho valor” en esa fuerza política.

“Yo tengo alineación con Estados Unidos y tengo una predilección por el Partido Republicano y algunas de sus figuras, que me parecen extraordinarias. Eso no quiere decir que no reconozca en el Partido Demócrata elementos de mucho valor”, argumentó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca ROBERTO SCHMIDT - AFP

Sin embargo, aclaró que hay una parte del partido que “no es consistente con los valores de Occidente” y que son “malas para Estados Unidos y para el mundo”.

“Aunque tenga una excelente relación con el presidente Trump, a quien admiro y le tengo estima personal, el vínculo es con Estados Unidos. Yo lo que tengo que hacer es representar los intereses de Argentina para que maximice el bienestar de los argentinos. Desde mi punto de vista, lo que va a potenciar a la Argentina es que se alinee con los valores de Occidente. Y los faros de Occidente son Estados Unidos e Israel. Podrá haber matices y diferencias, pero eso no cambia”, concluyó.