Adorni anunció la salida de Javier Lanari del Gobierno
El jefe de Gabinete comunicó la noticia a través de sus redes tras la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la salida de Javier Lanari, quien hasta ahora se desempeñaba como Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno. El funcionario mileísta también confirmó que se designará a su reemplazo a la brevedad.
“Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su remplazo, quien trabajará a la par del nuevo Vocero Presidencial", escribió en su cuenta de X.
La salida se dio el mismo día que entró en funciones el nuevo portavoz presidencial, Adrián Ravier, quien fue designado en reemplazo de Adorni.
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