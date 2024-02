escuchar

Este jueves el presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno prepara un mecanismo de asistencia para pagar las cuotas de los colegios privados, dadas las fuertes subas antes de comenzar el ciclo lectivo 2024. Funcionará como un “mecanismo de asistencia para la clase media”.

“Si caen los ingresos y tenés que cambiar a los chicos del colegio, es traumatizante para padres e hijos. Es para que tengas el financiamiento para mantener a tus hijos en la escuela, es una contención”, indicó el Presidente en Radio La Red. También anunció que habrá “vouchers” para comprar los útiles escolares y que el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, están trabajando en esta medida.

“Empezamos a derrotar la inflación”

En otro tramo de la entrevista Milei aseguró que se comenzó a “derrotar la inflación”, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara un Índice de Precios al Consumidor del 20,6% en enero, a diferencia de diciembre que fue mayor al 25%. “ Tarde o temprano vas a ver que empezamos a derrotar la inflación, está cada vez más baja. Recortamos la tasa de inflación en ⅔” , sostuvo el mandatario.

“En la segunda semana de diciembre la inflación se había acelerado hasta el 7500%. Yo señalé que si lográbamos cerrar diciembre en 30% era un buen número, de hecho hubo una corrección y terminó en 25%. El mes de enero, que es un mes complicado porque suele haber un salto, 25% suele ser un buen número, pero estamos en 20%. Hay un claro descenso de la tasa de inflación. Los resultados a veces llegan más tarde o más temprano, pero estamos haciendo lo que hay que hacer”, explicó Milei.

El Presidente dijo que esto se logró porque se frenó la emisión monetaria y el déficit fiscal: “Hicimos un programa ortodoxo muy duro, recorte de gasto, licuación de partidas y eso hizo que alcanzáramos el equilibrio, logramos el déficit cero en enero”.

Además, el mandatario ratificó la dolarización: “Estamos a un 87,5% de poder dolarizar”, aunque el proceso demanda tiempo. “En el Banco Central generamos un proceso de limpieza. Compramos U$S 17 mil millones, estamos haciendo una fuerte recomposición de reservas. Tenemos la base monetaria en U$S 8 mil millones”. Tras ello, agregó: “El proceso no es instantáneo, va a demandar más tiempo. Al principio tuvo un salto el dólar y ahora volvió a $ 1100, de hecho faltan pesos”.

Sobre este tema, mencionó los factores que indican el momento para dolarizar. “La dolarización es a dólar mercado, una vez que limpiaste el Banco Central y liberás el mercado, te da el precio. Cuando dolarizás te quedas sin política monetaria, tenés que adaptar el sistema financiero para un contexto donde no tenés prestamista de última instancia, eso demanda más tiempo. La dolarización depende de cuándo terminamos de limpiar el balance del Central y eso involucra a los individuos, yo no las determino, es un proceso de mercado ahí eligen los individuos”.

Acuerdo con Pro: “Una tontería”

Ante las versiones de un posible acuerdo entre La Libertad Avanza y Pro, aunque todavía no queda claro si sería una fusión parlamentaria o de las primeras líneas del Ejecutivo, el Presidente dijo que no habrá cogobierno y que es “una tontería”.

En ese sentido, apuntó contra la política, a la que él llama ‘casta’. “Desde que entré a la política, siempre dije que iba a haber un ordenamiento de la sociedad en términos ideológicos, en el que los que defienden libertades individuales están de un lado y los colectivistas del otro, los que les gustan los consensos del choreo”.

Segundo encuentro del grupo Libertad y Democracia Ricardo Pristupluk

Igualmente, Milei aseguró que habrá una convergencia entre ambos bloques en el Congreso: “El bloque de Pro trabajó muy coincidente con el nuestro, en orden espontáneo se acomodaron las fichas. Eso hace que haya una posición que con el paso del tiempo ambos espacios vayan a una convergencia”.

Su reacción por la ley ómnibus: “Mucha gente dejó los dedos sucios”

Este jueves Milei también reaccionó ante el traspié parlamentario de la ley ómnibus, que volvió a comisión por la falta de acuerdo legislativos en algunos artículos. “Lo que pasó con la ley fue genial , ordenó el espectro político: quienes están del lado de la libertad y quienes quieren vivir del Estado a costa de los argentinos de bien”, dijo.

“Mucha gente dejó los dedos sucios. Es el auténtico ‘no lo ven’. Nosotros en cada posible escenario tenemos distintos cursos de acción y así es como trabajamos”, agregó el Presidente.

Tras ello, continuó apuntando contra aquellos que votaron en contra de los primeros artículos y explicó por qué mandó la orden de levantar el proyecto. “Muchos diputados prefirieron ponderar sus negocios personales por sobre los intereses de los argentinos y comenzaron a pisar la ley. Frente a eso, prefiero que no haya ley a que haya una mala ley. Pedí que la levanten y los que votaron en contra quedaron en evidencia, eran partidarios del cambio pero lo importante era mantener sus privilegios de casta”, sentenció.

