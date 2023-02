El Gobierno dio detalles de la reunión en Merlo y señaló que Alberto Fernández marcó la agenda tratada

escuchar

Ante un encuentro que reunió a figuras de peso del kirchnerismo y el massismo anoche en Merlo, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, única figura que responde a Alberto Fernández presente en la reunión, indicó este miércoles que hay una intención del conjunto del Frente de Todos de mantener la unidad y que esa es también la indicación del Presidente. Incluso aseveró que ayer se pusieron de acuerdo en tener “reglas de juego claras” en este año electoral, luego de días álgidos en la interna oficialista. “Ningún compañero habla mal de otro compañero”, planteó Katopodis como uno de los parámetros que se fijaron.

El ministro, que no se quedó a comer el asado con ensalada que sí compartió el resto de los presentes, quiso marcar que el Presidente también influyó en la agenda de un mitin donde preponderaron dirigentes de las otras dos terminales mayoritarias del Gobierno. “El objetivo de anoche, con una cantidad importante de intendentes, dirigentes del peronismo, por indicación también del presidente de la Nación, es iniciar una etapa marcada por preservar la unidad y ganar las elecciones”, refirió en Radio 10.

En Merlo hubo, sobre todo, representantes del kirchnerismo y del massismo

“No escuché proponer a nadie en la reunión de anoche que la alternativa es ir en dos proyectos diferentes. Todos tuvimos ayer en Merlo, y lo viene planteando el Presidente, la necesidad de reafirmar la unidad del Frente de Todos”, dijo en ese sentido el ministro. Y aunque admitió los “ruidos, matices y tensiones” que hay en el espacio oficial, indicó en relación con la oposición: “El límite es que no haya festejos en la tribuna de enfrente. Si cuando discutimos aplauden desde la oposición o algunos medios titulan, no estamos siendo inteligentes”.

En el entorno del ministro decían anoche, según pudo saber LA NACION, que participará de todas las mesas que sean necesarias para garantizar el triunfo nacional, con énfasis en dos cuestiones: que el Frente de Todos es gobierno y que para imponerse en los comicios hay que mantener la cohesión. “Ayer hubo un grado de madurez y convicción de que tiene que haber reglas de juego claras: ningún compañero habla mal de otro compañero; estamos gobernando y tenemos que ganar las elecciones, la sociedad no entiende, no distingue, no se la hagamos más difícil”, pidió esta mañana Katopodis.

Mientras aumenta la presión del kirchnerismo y del Frente Renovador para que Fernández convoque a una mesa política, Katopodis fue tajante: “Ninguno de los que estuvimos ayer va a poder mirar para otro lado si nosotros no garantizamos un triunfo, si no evitamos que el macrismo vuelva a gobernar la Argentina”.

Lo dijo después de días de dardos cruzados, con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en el centro de la cuestión. Es que luego que se disgustara con el Presidente por no haber sido invitado a un encuentro con el mandatario brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y con organismos de derechos humanos, su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, le pidió que dé un paso al costado si no se siente representado por Fernández.

Con la tensión disminuida luego de que de Pedro emitiera una serie de tuits para bajarle el tono al conflicto, hoy Katopodis destacó que pese a que en distintas oportunidades hubo pronósticos de que el Frente de Todos se iba a romper, eso no sucedió. “Quedó claro que el peronismo va a encontrar las condiciones para dirimir las candidaturas, pero también está claro que las candidaturas son el final de la discusión. Ahora tenemos que arremangarnos y trabajar todos los días”, planteó el titular de Obras Públicas, que hoy acompañará al Presidente a Chaco, donde estarán en un acto con el gobernador Jorge Capitanich.

Anoche, en tanto, llegaron a Merlo referentes importantes de la coalición: el gobernador Axel Kicillof; el ministro de Economía, Sergio Massa; el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner; así como también intendentes de la primera y la tercera sección electoral.

