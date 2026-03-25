El Gobierno envía al Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales y defensores, pero no da a conocer los nombres

El Gobierno envió esta noche al Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales, defensores oficiales y conjueces, con lo que abrió el proceso para cubrir las vacantes de la Justicia federal y nacional, que llegan a más del 37% del sistema judicial. El anuncio lo realizó el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos elevados al Senado son 55 de jueces, fiscales y defensores oficiales y 7 conjueces, que son abogados de la matrícula, para que los senadores les den acuerdo y puedan suplir a los jueces hasta su nombramiento definitivo.

Actualmente hay 203 ternas con jueces nacionales y federales en manos del Poder Ejecutivo, que deben ser enviados al Senado para que puedan ser nombrados. Son cargos que ya se concursaron en el Consejo de la Magistratura, y las ternas de candidatos fueron elevadas al Poder Ejecutivo.

El Gobierno no difundió los nombres de la lista porque informó que el proceso de firma tarda unas 48 horas, entre que los pliegos son rubricados y enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado. Dijo el Gobierno que los nombres se conocerán oficialmente cuando concluya este mecanismo de carga.

Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social. Se… — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 25, 2026

No obstante, todo el Poder Judicial estaba pendiente de estos anuncios.

El ministro Mahiques publicó esta noche en X el anuncio. Allí mencionó: “Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”.

Mahiques agregó: “Se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. Con la decisión política del presidente @jmilei cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde".

El Gobierno viene demorando esta decisión hace más de dos años. Incluso Manuel Adorni cuando era vocero hizo una conferencia de prensa junto al entonces viceministro Sebastián Amerio para anunciar este envío, que nunca se concretó.

Adorni y Amerio, durante la conferencia del 6 de noviembre de 2024 Captura de video

Ahora el Gobierno seleccionó un nombre para cada cargo, pero todavía no los dio a conocer. Basta con el voto de la mayoría simple de los senadores para que sean aprobados los pliegos. Luego deben ser designados por decreto del Poder Ejecutivo.

Las vacantes en la Justicia federal y nacional son una de las principales preocupaciones de la Corte Suprema. El Gobierno venía prometiendo hace dos años que iba a enviar los pliegos al Senado. El entonces ministro Mariano Cúneo Libarona no llegó a hacerlo. Ahora el proceso avanzó con Mahiques, que llegó al ministerio con el aval de Karina Milei.